Цепная реакция в Формуле-1: McLaren поменял моториста, а места может лишиться Квят

Из-за отказа McLaren от сотрудничества с Honda в Формуле-1 началась цепная реакция, которая может привести к тому, что чемпионат лишится единственного российского пилота.

Накануне команда Формулы-1 McLaren официально объявила о прекращении сотрудничества с японской Хондой, которая на протяжении двух сезонов поставляла британской «конюшне» силовые установки.

За это время McLaren откатился назад и не может бороться даже с середнячками: моторы Honda не только проигрывают по мощности, но и отличаются крайне ненадежной конструкцией, фактически в каждой гонке один или оба пилота McLaren сходят из-за технических проблем.

В итоге, так и не договорившись, McLaren объявил, что со следующего сезона переходит на моторы Renault. Это повлекло за собой цепную реакцию. Honda, которая не хочет покидать Формулу-1 и которой всяческую поддержку оказывают нынешние владельцы «большого цирка», по неофициальной информации, договорилась о поставках своих двигателей команде Toro Rosso, за которую выступает российский пилот Даниил Квят.

Его положение в команде было и до этого довольно шатким: несмотря на близкие к своему партнеру по команде Карлосу Сайнцу места в квалификациях, в гонках он не может показать высоких результатов. Виной тут, конечно же, и машина Toro Rosso, и двигатель Renault, который серьезно проигрывает Mercedes-AMG и Ferrari. Однако Квят и сам допускал много ошибок по ходу чемпионата. А несколько столкновений и ошибок постоянно приводят к штрафам по стартовым позициям и к начислению штрафных баллов. Еще немного, и Квят может стать первым, кто наберет 12 таких баллов, а значит, будет отстранен от участия в одной гонке.

Toro Rosso, как и старшая команда Red Bull, в последний момент заключает контракты с пилотами. При этом у всех у них жесткие контракты с самой компанией Red Bull, владеющей обеими «конюшнями». Еще летом и спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, и руководитель Toro Rosso Франц Тост говорили, что не видят причин для смены состава в команде. Причем Карлоса Сайнца, который дал понять, что ищет место в другой команде, немедленно «приземлили», заявив, что это в Red Bull решают, когда пилоту уходить из команды и на каких условиях. Отец Сайнца, Карлос Сайнц-старший, признал, что у его сына действительно очень жесткий контракт с Red Bull.

По неофициальной информации, Honda готова не только поставлять силовые установки Toro Rosso, но и платить за это спонсорские деньги. Однако якобы главным условием сотрудничества японцы назвали участие их протеже Нобухару Мацуситы в качестве призового пилота команды. У молодого японца есть опыт участия в чемпионате Формулы-2, и он провел несколько тестов за рулем болида Sauber.

Сайнц, опять же по неофициальной информации, готовился к переходу в Renault на место Джулиона Палмера. Якобы в Red Bull согласились отдать его взамен на преференции при поставках двигателей как для основной команды, так и для Toro Rosso. Но так как последняя переходит на Honda, то и отдавать Сайнца нет никакого смысла.

Пока ситуация на уровне слухов, а все стороны хранят молчание. Но даже если Квят останется в Toro Rosso, его ждет еще один тяжелый сезон: ожидать от Хонды технического прорыва не приходится.

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Фото: Toro Rosso