Столкнулись два автомобиля, в действиях обоих водителей инспектор усмотрел нарушения правил дорожного движения, а, стало быть, обоюдную вину в ДТП. Однако один из водителей свою вину признать не захотел и дошел до Верховного суда.

Гражданин Ященко обратился в суд с иском, в котором говорилось, что на трассе Благовещенск — Бибиково его автомобиль был поврежден в результате разворота движущегося впереди транспортного средства, которым управлял некий Прусаков. У Прусакова страховки ОСАГО не было, а восстановительный ремонт обошелся Ященко в более чем 87 тыс. рублей, которые он и собирался взыскать с предполагаемого, по его мнению, виновника ДТП.

Дело оказалось непростым даже для судей. Дорога, на которой произошло столкновение, была узкая, и Прусаков был вынужден начать разворот у крайнего правого края, заехав в карман для общественного транспорта. Двигавшийся в попутном направлении Ященко видел это и, чтобы избежать столкновения, пытался объехать автомобиль Прусакова слева, по полосе встречного движения. Однако Прусаков, вместо того чтобы остановиться и пропустить Ященко, ускорился и продолжил движение. Автомобили столкнулись, причем в момент аварии оба находились на полосе встречного движения. Инспектор посчитал, что в ДТП виноваты оба: Прусаков нарушил правила разворота, не приняв крайнее левое положение, а Ященко совершил обгон, выехав на встречную полосу.

Ященко не успокоился и обратился в городской суд Благовещенска, который пошел ему навстречу и удовлетворил иск, однако постановлением президиума Амурского областного суда это решение было отменено и в иске Ященко отказано. По его настоянию была проведена экспертиза, но суд счел заключение эксперта неочевидным и не принял его во внимание.

Верховный суд, тщательно изучив материалы дела, пошел навстречу истцу, отметив, что именно Прусаков должен быть признан виновным в аварии, так как из установленных обстоятельств следует, что вред истцу был причинен при совершении ответчиком маневра разворота.

Обосновывая свое решение, ВС отметил, что ответчик, приступая к развороту, обязан был оценить скорость встречных автомобилей и расстояние до них. Согласно положению пункта 1.5 ПДД, участники дорожного движения обязаны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда другим транспортным средствам. Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей части (с правой обочины). При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

Из установленных судом обстоятельств следует, что вред имуществу истца причинен при совершении ответчиком маневра разворота. Таким образом, отказ в иске по настоящему делу со ссылкой на недоказанность вины Прусакова не соответствует нормам материального права.

Поэтому Верховный суд постановил: вышестоящее решение об отказе иска отменить, а дело направить на новое рассмотрение.

Верховный суд вернул права водителю, который после аварии позволил себе расслабиться и выпить алкоголь. За руль он садиться не собирался, ждал подмоги, но инспектор не стал выслушивать его доводы.

Владелица авто также с помощью Верховного суда добилась отмены штрафа, доказав, что за рулем автомобиля в момент нарушения ПДД был другой человек.



Фото: Андрей Георгиев/ТАСС