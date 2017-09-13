Ягуар сбил лося в Подмосковье

Печальное происшествие произошло сегодня в пять часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Сегодня на 129-м км Минского шоссе водитель на автомобиле Jaguar сбил лося в Московской области и погиб. Животное после ДТП также не выжило. По факту ДТП проводится проверка.

Столкновение с лосем — одно их самых опасных видов ДТП, в таких авариях ежегодно гибнут сотни автомобилистов. Те, кому удается выжить, должны не только серьезно потратиться на лечение и восстановление автомобиля, но и выплатить штраф за порчу государственной собственности. Ею считаются все дикие животные — кабаны, медведи, лоси и т.д. Ничейных животных на дороге не бывает, они всегда приписаны какому-нибудь охотничьему хозяйству, которое, согласно приказу Минприроды, взыщет с автомобилиста штраф, например, за самца лося — от 40 тыс. рублей. Причем размер штрафа складывается из многих факторов, в том числе зависит от вида и пола животного. Так, если сбитой окажется лосиха, да еще и беременная, то сумма может вырасти в разы. Государство ответственности за сбитых животных не несет, в подобной аварии всегда виноват человек, который управляет автомобилем, то есть средством повышенной опасности.

С середины августа и до конца октября сохатые особенно опасны — у них период гона и их поведение непредсказуемо.

В местах возможного выхода животных на дорогу Росавтор с некоторых пор устанавливает специальное ограждение, под названием электропастух. На металлических опорах крепится несколько рядов металлического провода, на который подается 12-вольтовое напряжение. Ограждение не причиняет вреда животным, но отпугивает их.

Фото: «За рулем»

