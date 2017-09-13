Женщина, кидавшаяся в гаишников деньгами, предстанет перед судом

В Калуге полицейские вынуждены были задержать пассажирку автомобиля, которым управлял лишенный прав пьяный мужчина. Женщина пыталась силой дать взятку сотрудникам правопорядка.

Накануне в дежурную часть ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Калуге поступило сообщение о том, что по центру города ездит автомобиль ВАЗ-21103, водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Диспетчер отправил на поиски этой машины находящийся поблизости патруль ДПС. Полицейские быстро нашли и остановили Ладу, ее водитель действительно имел признаки опьянения, а проверка показала, что он вдобавок лишен права управления транспортным средством.

За пьяного водителя неожиданно бойко вступилась его попутчица: она предложила за денежное вознаграждение не составлять протокол, но полицейские от взятки отказались. Тогда женщина стала запихивать деньги в карман одного из инспекторов, а затем бросила пятитысячную купюру в салон патрульного автомобиля.

В итоге полицейским пришлось доставить в отделение и водителя, и пассажирку. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Водителю придется отвечать по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (до двух лет лишения свободы), а его защитнице — по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» (до одного года лишения свободы). Врученные полицейским силой денежные средства были приобщены к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калужской области.

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Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС