Худшая трата денег — покупка автомобиля, по мнению Ликсутова

Борьба московских властей с пробками подавляющему большинству автолюбителей кажется борьбой с ними, а не попытками сделать дороги свободными.

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что владение личным автомобилем — это худшая инвестиция, которую может сделать москвич. По его словам, жители города практически перестали пользоваться личными транспортными средствами, все чаще прибегая к услугам такси и сервисов каршеринга.

По словам столичного чиновника, если в начале этого года на такси делалось в среднем 600 тыс. поездок в день, то к сегодняшнему дню эта цифра возросла до 715 тыс. поездок.

«Мы делали такой большой анализ. Вам принадлежит машина в постоянном режиме. Как вы думаете, сколько процентов времени от 100% вы пользуетесь своей машиной? В Москве это 7%. Вам принадлежит машина 24/7 365 дней в году, пользуетесь вы ею за рулем 7% времени, — завил Максим Ликсутов в эфире радиостанции „Говорит Москва“. — Остальное время машина стоит. Меньше месяца в год. Стоит, теряет деньги. Вы платите страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиций сложно представить».

Также Максим Ликсутов гордится развитием городской системы каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля без водителя). По его мнению, в Москве этот сервис является одним из самых доступных и дешевых в мире. На сегодня в городе доступно 3000 автомобилей нескольких операторов каршеринга. До конца года он должен вырасти еще на 2000 машин.

Стоит отметить, что, согласно опубликованной декларации о доходах, Максим Ликсутов имеет в собственности три автомобиля (Lexus LX570, Mercedes-Benz CL500 и Mercedes-Benz G55 AMG) и несколько мотоциклов (Harley-Davidson V-ROD, Aprilia Sportcity, Ducatti XDiavel и трайк Honda GoldWing GL1800).

  • В начале сентября власти города предсказали «мертвые пробки» в Москве по крайней мере до начала зимы.
  • Чиновники в Москве стараются активно пересаживать автолюбителей на общественный транспорт. Так, в августе в городе появились еще две выделенки.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

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Комментарии (20)

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Если коротко: ездите на такси, кричал очередной чиновник, владеющий тремя элитными иномарками. Рассказывает нам как хорошо использовать кар-шеринг. Вряд ли он сам им пользуется, откуда ему знать как там всё работает. По идее, с гораздо большей компетенцией он мог бы нам рассказать как хорошо ездить по Москве с личным водителем на элитной иномарке и с мигалкой. Но рассказывает почему-то про кар-шеринг.

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+2
Demitrius

Потому что каршернг ему приносит прибыль. Ведь именно ликсутову де факто принадлежит «Делимобиль»

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+1
Darkmatter

А как же запрет заниматься предпринимательской деятельностью для чиновников? Неужто на жену всё записал? :)

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+1
Demitrius

Основной бизнес на жену («бывшую»), дебиломобиль на подставных лиц

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+1

уже давно обсчитано, что такси и каршеринг обходится дороже личного авто, я владею хонда аккорд мне она обходится 6 рубл километр, а поездка на солярисе тряпичным диване вообще без комфорта в UBer обходится 10–12 рублей. бизнес класс уровня хонда аккорд обходится больше 20 рублей с норм водителем (оприятный)

Цены подведены по итогам владения за год. и это учитывая что я езжу за город на шашлыки и дачу, попробуйте такси на расстояние от 70 км ))) чего его слушать этого Ликсутов) так же в интернете в блогах встречал расчеты что личный авто не так дорог, но все это успешно критиковалось, стоило объяснить разницу между солярисом и классом выше, временем ожидания в праздник, в час пик тариф возрастает в такси в разы!

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0
Алексей

Ликсутов — бенефициар «делимобиля». поэтому ему выгодно пиарить каршерингу и создавать неудобства владению частным авто.

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0

Эх, где же Иосиф Виссарионыч... В то время, как весь советский... тьфу, российский народ платит налоги, чтобы правительство имело возможность собрать деньги на поддержку автомобильной промышленности страны, этот враг народа ведет подрывную деятельность, направленную на её развал!

Шутки шутками, но мне думается, что соответствующим органам давно надо бы обратить внимание на деятельность некоторых высокопоставленных деятелей! А сам Ликсутов пользуется продажными машинами? Или еще более демократичным метрополитеном?

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+4

Авто не инвестиция, а средство передвижения. Инвестируют обычно в то, что деньги приносит, а не уносит. А авто, это такая дыра в земле, куда постоянно надо закидывать деньги.

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+1

А сам ликсутов своей ламборгини какое количество времени пользуется?

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0

Небось зарплатка-то нехилая у Ликсутова,можно всё что угодно нести с умным видом-и ахинею,и ересь беспробудную...Я это к чему-любой нормальный человек авто не рассматривает с позиции вложения капитала.Этот чиновник с мигалками или без оных ездит везде без стояния в пробках,и ещё [у нас не ругаются] несёт на всю страну.

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+1
Безымянный

ликсутов богатейший эстонский бизнесмен, оформивший свой бизнес на жену (с которой даже развелся фиктивно) после того ,как пошел работать в правительство москвы

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+2

Зачем вам смартфон на постоянной основе?

Вы же пользуетесь им не постоянно!

Давайте возродим интернет-кафе и таксофоны!

Можно еще игровые автоматы из запасников достать!

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+5

Cудя по его гаражу, мотоцикл — лучшее инвествложение

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0
Алекс

Так вот чего он автомобилистов ненавидит!

Они ему по Москве между рядами рассекать мешают.

Масштабно мотоциклист к делу подошел.

Скоро и за людей примется.

Ходят, понимаешь, по переходам, приходится тормозить байк:)

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+1

был бы у нас общественный транспорт как в европе — я бы ездил на нем. или на велосипеде при наличии дорожек для оного где меня не собьют и не обрызгают

а так ...

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+4

Было бы очень прикольно посмотреть на налоговую декларацию этого говоруна. Наверняка там штуки три-четыре неудачно инвестированных люксовых тачки. И у жены такая же ботва.



Как правило, больше всех ненавидят автовладельцев другие такие же автовладельцы.

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+2

Туалет в квартире используется всего 7% времени. Вывод — он не нужен.

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+8
Психобелка

Этапять.

Скорее все в коммуналки! 1 толчог на 6 семей!

РациАнализация!

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+1

З.Р. :Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что владение личным автомобилем — это худшая инвестиция, которую может сделать москвич. Везет Ликсутову... Мне бы цепь на  велик поменять, а то совсем растянулась.

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0

Да-да, успешный менеджер выдает желаемое за действительное....

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0