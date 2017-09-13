Борьба московских властей с пробками подавляющему большинству автолюбителей кажется борьбой с ними, а не попытками сделать дороги свободными.

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что владение личным автомобилем — это худшая инвестиция, которую может сделать москвич. По его словам, жители города практически перестали пользоваться личными транспортными средствами, все чаще прибегая к услугам такси и сервисов каршеринга.

По словам столичного чиновника, если в начале этого года на такси делалось в среднем 600 тыс. поездок в день, то к сегодняшнему дню эта цифра возросла до 715 тыс. поездок.

«Мы делали такой большой анализ. Вам принадлежит машина в постоянном режиме. Как вы думаете, сколько процентов времени от 100% вы пользуетесь своей машиной? В Москве это 7%. Вам принадлежит машина 24/7 365 дней в году, пользуетесь вы ею за рулем 7% времени, — завил Максим Ликсутов в эфире радиостанции „Говорит Москва“. — Остальное время машина стоит. Меньше месяца в год. Стоит, теряет деньги. Вы платите страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиций сложно представить».

Также Максим Ликсутов гордится развитием городской системы каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля без водителя). По его мнению, в Москве этот сервис является одним из самых доступных и дешевых в мире. На сегодня в городе доступно 3000 автомобилей нескольких операторов каршеринга. До конца года он должен вырасти еще на 2000 машин.

Стоит отметить, что, согласно опубликованной декларации о доходах, Максим Ликсутов имеет в собственности три автомобиля (Lexus LX570, Mercedes-Benz CL500 и Mercedes-Benz G55 AMG) и несколько мотоциклов (Harley-Davidson V-ROD, Aprilia Sportcity, Ducatti XDiavel и трайк Honda GoldWing GL1800).

В начале сентября власти города предсказали «мертвые пробки» в Москве по крайней мере до начала зимы.

Чиновники в Москве стараются активно пересаживать автолюбителей на общественный транспорт. Так, в августе в городе появились еще две выделенки.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС