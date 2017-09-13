Стало известно, где и когда выгоднее брать автомобиль напрокат

Если все грамотно просчитать, на аренде автомобиля можно существенно сэкономить. Знание тонкостей аренды помогает путешественникам экономить на переездах и больше тратить на удовольствия.

Самые популярные направления, где россияне предпочитают брать машины напрокат, и периоды, когда цены на аренду в этих городах самые низкие, определили специалисты поисковика Kayak.ru.

Итак, чаще всего россияне арендуют автомобили на Пхукете, в Барселоне, Лос-Анджелесе, Милане и Нью-Йорке. В трех из пяти популярных среди россиян направлениях самым выгодным месяцем с точки зрения аренды автомобиля оказался январь. А также август в Нью-Йорке и октябрь в Лос-Анджелесе. На Пхукете в октябре цены достигают максимума, но разница в сравнении с январем всего 5%. Зато в Барселоне аренда автомобиля в январе может обойтись россиянам на 70% дешевле, чем в сентябре — самом дорогом месяце. Те, кто путешествуют в Лос-Анджелес, также могут значительно сэкономить — до 22% от общей стоимости аренды, отказавшись от поездки в декабре в пользу октября, когда тарифы снижаются в среднем на 600 рублей за день.

Арендовать автомобиль в городе выгоднее, чем в аэропорту, причем сэкономить можно более четверти общей стоимости аренды. Но так не везде, исключение — Нью-Йорк, где аренда машины в городе встанет на 5% дороже.

Часто получается, что дополнительное оборудование, такое как GPS—навигаторы или детские кресла, дешевле купить, чем арендовать, особенно если срок аренды не менее недели. Сэкономить таким образом на аренде аксессуаров можно 27–48%. Лишь в Пхукете розничная цена GPS—устройств превышает стоимость их аренды на 7 дней в 2,5 раза, а аренда детских кресел обойдется путешественникам на 12% дешевле их покупки.

В Лос-Анджелесе или Нью-Йорке выгоднее купить навигатор (по цене 5222 и 5361 рубль, соответственно), чем платить за его аренду (7147 и 7311 рублей за 7 дней) — экономия составит 27%. Недельный прокат автокресел здесь обойдется на 48% дороже, чем если их просто приобрести в магазине.

В Милане и Барселоне аренда детских автокресел выйдет дороже приобретения в магазине на 46% и 39% соответственно. Навигатор в Милане дешевле брать напрокат, а в Барселоне разница между стоимостью покупки и аренды навигатора на неделю составит 30% в пользу покупки.

Справка

Анализ данных основан на поисковых запросах об аренде авто и кликах пользователей Kayak.ru в период с 01.06.2016 по 01.06.2017 на даты поездки в период с 01.01.2017 по 31.12.2017. Сравнительный анализ стоимости дополнительных опций основан на поисковых запросах пользователей сайта в период с 01.07.2017 по 01.08.2017.

Наш автор однажды съездил в путешествие за рулем автомобиля в Финляндию, и навсегда «заболел» этой страной.

Рейтинг стран, куда дешевле всего и комфортнее съездить на автомобиле, составил Русский АвтоМотоКлуб. Возглавила список — по соотношению цены, привлекательности страны и качеству дорог — Венгрия.



Фото, инфографика: Kayak, chamonix.net