Прокуратура нашла причину всех бед с дорогами в Омской области

Выяснилось, что нарушение технологий ремонта происходит еще на стадии заключения договоров между подрядчиками и органами местного самоуправления.

Омская область славится на всю Россию своими ужасными дорогами. Повлиять на ситуацию в свое время пытались Елена Мизулина (предлагала запретить ямочный ремонт) и Дмитрий Медведев, отчитавший местные власти за отставание по качеству дорог от других регионов.

Теперь за дело взялась прокуратура: она решила найти причину омской дорожной беды и обнаружило ее в контрактах, которые заключают муниципалитеты с подрядчиками. Выяснилось, что почти в половине таких контрактов еще на стадии их заключения в проектно-сметной документации указываются материалы для формирования верхних слоев дорожного покрытия, заведомо не соответствующие техническим требованиям. В частности, в случаях, когда для верхнего слоя применяется пористая асфальтобетонная смесь, в сметах отсутствует закрепляющий ее компонент из черненого щебня и вяжущего материала, используемый при так называемой шероховатой поверхностной обработке (ШПО). Без этого компонента пористая асфальтобетонная смесь быстро разрушается, закатанную ею дорогу приходится снова ремонтировать.

По результатам проверки Прокуратура Омской области вынесла представления о нарушениях главам более 30 местных администраций. В будущем подобные проверки будут проводиться регулярно.

Жители Омской области, похоже, не верят, что власти способны как-то улучшить состояние дорог: весной местные бизнесмены сами занялись их ремонтом, но омской администрации эта народная инициатива не понравилась.

Фото: rosyama.ru