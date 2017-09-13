Машины мажоров и олигархов: в России посчитали роскошные автомобили

Их оказалось на удивление немного — всего 10 с половиной тысяч штук. Таким образом, доля автомобилей сегмента Luxury на рынке составила только 0,025%.

По состоянию на 1 июля 2017 года в России насчитывается 10,5 тыс. люксовых автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Лидирует марка Bentley, доля которой в сегменте составила 35%, всего по просторам нашей Родины ездит 3,6 тыс. автомобилей именитого бренда. Далее следует Mercedes-Maybach, захватившая 20% рынка Luxury, всего таких машин в нашей стране 2,1 тыс. единиц. Равные доли у Maserati и Rolls-Royce, у них по 10% рынка роскошных авто, или по 1,1 тыс. шт. каждая. Доли остальных невелики, но их все же также нужно отметить, это: Ferrari — 712 шт., Aston Martin — 411 шт. и Lamborghini — 252 шт. И совсем скромные «кусочки» у марок Buick, MG, Lotus и Bugatti.

Более половины роскошных автомобилей — 5,9 тыс. шт., стоят на учете в Москве, в Санкт-Петербурге таких около тысячи, в Подмосковье — чуть более 900 единиц.

Среди остальных регионов в сегменте Luxury лидирует Краснодарский край — 290 шт., Свердловская область — 140 шт. и Ростовская область — 137 шт. В Самарской области роскошных автомобилей около сотни, а в остальных регионах по нескольку десятков и единиц.

О мировых новинках сегмента — Bentley Continental GT, Bugatti Chiron и Lamborghini Aventador S Roadster читайте в нашей онлайн-трансляции с Франкфуртского автосалона.

За 53 800 долларов было продано на аукционе купе Bentley Continental GT, стилизованное под автомобили из фильма «Безумный Макс».

Фото: ТАСС