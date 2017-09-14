ГИБДД передаст данные автовладельцев местным властям

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет полицию передавать персональные данные автовладельцев местным органам власти. Связано это с тем, что те не могут выписывать штрафы, например, за нарушения правил парковки.

Соответствующий законопроект был подготовлен группой единороссов и внесен в Госдуму летом этого года. Местные органы самоуправления сегодня наделены полномочиями рассматривать административные дела по некоторым статьям «водительской» части Кодекса об административных правонарушениях (например, за парковку на газоне или неоплату парковки), но выписать штрафы не могут из-за того, что у них нет данных владельца автомобиля.

По словам одного из разработчиков законопроекта, его поддержали в правительстве, а разработан он был по просьбе ряда регионов, в частности Санкт-Петербурга и Краснодара, где местные власти развивают платное парковочное пространство. Авторы законопроекта говорят о том, что он поддержан местными властями.

В обосновании законопроекта говорится, что сегодня одно парковочное место используется 2–4 часа в сутки, а оплата поступает в среднем за полчаса, пишут «Известия». С учетом количества платных парковок в крупных городах принятие законопроекта позволит местным бюджетам получать дополнительно от 32 до 76 млн руб. в месяц.

Сегодня лишь московские власти включены в межведомственную систему электронного взаимодействия и имеют доступ к персональным данным автовладельцев. Доступ к базам закреплен отдельными соглашениями между МВД и Правительством Москвы, а сотрудники, которые оформляют штрафные постановления, несут такую же ответственность за разглашение персональных данных, что и соответствующие сотрудники полиции.

О том, что нарушителей правил оплаты парковки невозможно наказать, неоднократно заявляли власти Санкт-Петербурга. Ни ГИБДД, ни ФССП не передают властям города данные на нарушителей, и, соответственно, они остаются безнаказанными.

В июле этого года МВД вынесла на обсуждение законопроект, по которому ГИБДД передает местным властям функции обработки и оформления постановлений о штрафах за нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме.

Власти Москвы менее чем за пять лет получили более 12 млрд руб. доходов от платных парковок.

Фото: Антон Новодержкин/ТАСС