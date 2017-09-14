Subaru рассказала о новом XV для России

Компания Subaru поделилась первыми подробностями о кроссовере XV нового поколения и его особенностях в версии для российского рынка.

Subaru XV

Продажи нового поколения кроссовера в России начнутся в октябре. Самое важное: у нас XV будет доступен в базовой версии с 1,6-литровым «оппозитником» мощностью 114 л.с. Так что, при смене поколений кроссовер должен не то что не подорожать, а подешеветь, пусть и не для всех версий.

Если для других рынков мощность 2-литрового силового агрегата выросла до 156 л.с., то у нас он будет продаваться в прежней 150-сильной версии из-за транспортного налога. В российском отделении компании подсчитали, что если оставить мотор таким же, как для остальных, то, например, в Москве владелец будет платить налог почти на треть больше. Трансмиссии остались без изменений: это механическая коробка для базовых версий и вариатор Lineatronic для остальных.

Subaru XV

На машинах для российского рынка появится комплекс систем безопасности EyeSight. Он включает в себя активный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, предупреждения о смене занимаемой полосы и активного контроля движения по полосе. Также машина будет поставляться с системой автоматического переключения света с дальнего на ближний, XV научился подсвечивать повороты, а еще у него системы мониторинга слепых зон и автоматического торможения при обнаружении препятствия при движении задним ходом.

Камеры и радары системы EyeSight расположились за внутрисалонным зеркалом заднего вида

Новое поколение Subaru XV получило улучшенные материалы отделки салона, информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, новое рулевое колесо уменьшенного диаметра (причем в некоторых комплектациях появился его подогрев), модернизированную климатическую систему, которая более равномерно распределяет воздушные потоки.

Subaru XV

Если облик машины изменился эволюционно, то технически XV действительно полностью новый. Кроссовер построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). По сравнению с предшественником жесткость кузова на кручение выросла на 70%, центр тяжести стал ниже на 5 мм, по словам инженеров Subaru крены в поворотах снизились на 50%, и это при том, что у XV вполне внедорожный клиренс (220 мм). Автомобиль немного вырос в размерах, колесная база увеличилась на 30 мм, что вместе с новыми сиденьями должно увеличить пространство для ног задних пассажиров.

Новое поколение Subaru XV вошло в список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года — 2018».

Недавно на российском рынке стартовали продажи обновленного кроссовера Subaru Forester. Он получил новое оснащение.

Фото: Subaru