Кроссоверы и внедорожники заняли четверть российского автопарка

На 1 июля 2017 года в России насчитывается 8,8 млн машин, относящихся к этому сегменту. Самая большая доля SUV — в автопарке Чукотки, меньше всего их в Чеченской Республике.

Больше всего кроссоверов и внедорожников на Чукотке — 59% (2,8 тыс. шт.), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Правда, стоит учитывать, что региональный парк в целом невелик — в автономном округе всего 4,7 тыс. легковых автомобилей.

Догоняет Чукотку Ненецкий автономный округ, где кроссоверов и внедорожников порядка 48% при общем парке легковых автомобилей 10,5 тыс. штук. В Магаданской области доля SUV — 41%, а легковых автомобилей всего 44 тыс. штук. На четвертом месте Ямало-Ненецкий АО — 35%, замыкает пятерку Сахалинская область — 35%. Москва в этом списке занимает лишь скромное восьмое место, при региональном парке в 3 747 900 легковых автомобилей доля кроссоверов и внедорожников тут лишь 31%.

А где же SUV особо не жалуют? Это Чеченская Республика, где кроссоверов и внедорожников всего 7% при парке легковых автомобилей 192,3 тыс. шт., Ингушетия — 9,2% (парк — 71,7 тыс. шт.), Кабардино-Балкария — 10% (188,6 тыс. шт.), Адыгея — 10% (123,8 тыс. шт.), Дагестан — 10% (532,8 тыс. шт.).

Таким образом, больше всего кроссоверов и внедорожников в регионах Дальнего Востока и Сибири. В связи с суровыми природными условиями здесь действительно удобнее эксплуатировать автомобили повышенной проходимости. Такие машины в Москве (доля — 30,9%) — это скорее дань моде и финансовая возможность приобретать броские машины. Кстати, в Санкт-Петербурге данный показатель равен 27,1%.

На Северном Кавказе, напротив, кроссоверов и внедорожников немного, и это связано, прежде всего, со скромными финансовыми возможностями большей части населения.

Что касается люксовых автомобилей, то их доля в общем автопарке России скромна — всего 0,025%. Причем больше половины из них зарегистрированы в Москве.

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фото: Евгений Степанов/ТАСС