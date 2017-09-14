Создатель BMW X5 и X6 будет рисовать новые модели Kia

Бельгиец Пьер Леклерк, определивший облик современных кроссоверов BMW и Great Wall, переходит на работу в компанию Kia на должность шеф-дизайнера. Ждем купеобразных паркетников из Кореи?

Казалось бы, в свое время немец Петер Шрайер сумел-таки придать автомобилям Kia собственное лицо, но теперь Шрайер — большой начальник, курирует дизайн сразу трех брендов — Hyundai, Kia и Genesis, и ему нужны опытные специалисты на местах.

Как сообщает Reuters, Леклерк займется разработкой долгосрочной стилевой стратегии автомобилей Kia — соответственно, первые плоды его работы мы увидим не раньше чем через пару лет. Наибольших перемен, очевидно, следует ждать в линейке кроссоверов Kia, ведь именно этот тип автомобилей, можно сказать, стал коньком Леклерка: в BMW из-под его пера вышли X5 и X6, а в компании Great Wall за неполные пять лет работы бельгиец успел сделать целый выводок купеобразных паркетников под брендами Haval и Wey. Начал же свой творческий путь Леклерк в кузовном ателье Zagato, а до прихода в BMW успел также поработать в компании Ford.

Купеобразный гибридный кроссовер Haval HB-03 — одно из последних творений Леклерка в компании Great Wall. В профиле китайской модели угадываются черты BMW X6, тоже нарисованного бельгийским дизайнером.

Надо сказать, что корейцы уже добрый десяток лет пытаются дистанцировать друг от друга бренды Hyundai и Kia, но пока это им удается лишь на отдельных моделях, а в общем и целом продуктовые линейки двух корейских марок по-прежнему конкурируют. Задача дизайнеров — если не исключить, то хотя бы уменьшить эффект этого так называемого внутрикорпоративного каннибализма.

В автодизайнероском мире в последнее время наблюдается довольно активная ротация кадров: в феврале из Шкоды ушел ее шеф-дизайнер Йозеф Кабан и теперь трудится в BMW на месте покинувшего баварскую компанию Карима Хабиба. Хабиб, в свою очередь, стал шеф-дизайнером ниссановского премиального бренда Infiniti, а на место Кабана в Шкоду пришел Оливер Штефани, ранее работавший на марку Volkswagen.

Фото: BMW, Haval