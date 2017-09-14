С сегодняшнего дня пробки на Ленинградском шоссе станут длиннее, плотнее и продолжительнее: строители приступили к ремонту участка от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево.

Ленинградское шоссе в районе МКАД — одно из самых затычных мест в Москве: из-за популярности этого направления и наплыва автомобилистов скорость движения здесь регулярно падает до нуля. Ситуацию усугубляет большая концентрация вокруг Ленинградки крупных торговых центров и автосалонов, этой же дорогой пользуются для выезда из своего города многие жители подмосковных Химок.

С сегодняшнего дня все станет еще хуже: дорожники начали снимать верхний слой изношенного асфальта на участке от МКАД до съезда в Шереметьево, общая площадь ремонтных работ, как сообщает официальный сайт московской мэрии, составит почти 110 тысяч квадратных метров.

Почему к ремонту приступили только в сентябре? Ждали окончания дачного сезона! Тут, видимо, пришлось выбирать меньшее из двух зол: между дачниками и вернувшимися из отпусков москвичами, штурмующими по осени торговые центры на Ленинградке. Сколько именно продлится ремонт, неизвестно — в официальном сообщении говорится лишь о том, что его «планируют завершить до конца дорожно-ремонтного сезона». Разумеется, рабочим во время укладки нового асфальта придется принимать во внимание неблагоприятные погодные условия — осенью дождь может поливать Москву неделями, соответственно, все это время автомобилистам на Ленинградке придется терпеть дополнительные тяготы и лишения.

Для объезда ремонтируемого участка столичные власти рекомендуют пользоваться Новокуркинским шоссе или платной трассой М-11, но первое — та еще западня (можно запросто простоять три часа), а на вторую не у всех есть деньги.

В начале сентября столичные власти города предсказали «мертвые пробки» в Москве по крайней мере до начала зимы.

Фото: mos.ru