Узлы для новых КАМАЗов разработают голландцы

Специалисты голландской инжиниринговой компании DAEK посетили предприятие в Набережных Челнах. На повестке дня были переговоры по разработке узлов и механизмов на самосвалах и полуприцепах отечественного автогиганта.

Специалисты фирмы DAEK приняли участие в переговорах по вопросам разработки подвески, системы рулевого управления на карьерных самосвалах КАМАЗ-65805 и КАМАЗ-65807, а также системы управления колесными осями на полуприцепах. Иностранные специалисты представили предложения по улучшению технических характеристик КАМАЗов. Они касались внедрения систем управления колесными осями для автоприцепов-тяжеловозов, рулевого управления и гидравлической подвески.

КАМАЗ давно сотрудничает с иностранными компаниями — это, в частности, Cummins, Bosch и Daimler. Постепенно совместных разработок и иностранных узлов в продукции отечественного автогиганта становится все больше.

Мы обратились за комментариями к заместителю главного редактора журнала «Рейс» Николаю Мордовцеву:

«Западные компании рассматривают КАМАЗ в качестве хорошего партнера для инвестиций. В отечественный автогигант верят и с ним охотно работают. Тем самым иностранные фирмы заходят на российский рынок. Приобретая западные технологии, КАМАЗ все равно остается российским автомобилем, но при этом получает новый импульс развития. А ведь он является флагманом нашего тяжелого автопрома, фактически альтернативы КАМАЗу нет. Не вижу ничего плохого в том, что используются импортные технологии. Все это идет только на пользу производителю, он не становится от этого менее российским».

В сотрудничестве с концерном Daimler AG камазовцы разработали новую кабину К5. Производитель продемонстрировал новый уровень грузовой техники — это высококачественная сборка и современные материалы в отделке.



Кабину нового тягача пока показывают только на видео.



Фото: Егор Алеев/ТАСС