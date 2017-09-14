Омские гаишники долго гнались за пьяным водителем, а потом избили его

Инцидент произошел вечером 13 сентября на пересечении улиц 24-й Северной и Орджоникидзе. По факту жесткого задержания беглеца начал проверку Следственный комитет.

Вчера вечером в социальных сетях появились снятые очевидцами видеоролики, в которых омские полицейские вытаскивают водителя из кроссовера Nissan Qashqai, валят на землю и наносят ему несколько ударов руками и ногами. Сегодня пресс-служба УМВД РФ по Омской области опубликовала официальную видеозапись этого драматического задержания:

Как видно из оперативной съемки, задержанию предшествовала довольно продолжительная погоня, в ходе которой водитель Ниссана неоднократно грубо нарушал ПДД. В официальном сообщении полиции говорится о том, что погоня началась после того, как один из патрулей заметил Qashqai едущим по встречной полосе на улице 21-я Амурская. При задержании водитель кроссовера оказал сопротивление, в связи с чем к нему «были применены приемы борьбы». Позже выяснилось, что задержанный, 31-летний житель Центрального округа, управлял машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям КоАП.

Видеозаписи задержания от очевидцев можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте. В Следственном управлении СК РФ по Омской области их уже посмотрели и начали проверку, в ходе которой «будут тщательно выяснены все обстоятельства случившегося и дана оценка правомерности действий сотрудников полиции», говорится в официальном сообщении ведомства.

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Фото: Константин Соломонов/Интерпресс/ТАСС

Видео: 55.мвд.рф