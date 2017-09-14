У дипмиссии США в России отобрали парковки

Сразу в нескольких городах России сотрудники американских консульств лишились парковочных мест рядом со зданиями миссий. Ликвидирована парковка и у посольства, расположенного в Москве.

Вид на здание Генерального консульства США на улице Гоголя в Екатеринбурге.

В Большом Девятинском переулке, рядом c южным входом в посольство США теперь больше нет дипломатической парковки, соответствующие дорожные знаки исчезли с проезжей части, а дипломатам теперь приходится оставлять машины на территории миссии.

До этого парковку генконсульства США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге преобразовали в разворот и пешеходный переход. Как объяснили в ГИБДД, местные активисты уже давно выступали против этой стихийной «привилегии». Также парковку рядом с консульством убрали в Екатеринбурге. Во Владивостоке у здания консульства демонтировали бетонные блоки, препятствовавшие посторонним парковаться вблизи здания, кроме того, они служили защитой от возможных террористических актов. Вероятно, бетонные ограждения по периметру здания посольства США будут демонтированы и в Москве. Они были установлены по просьбе дипломатов, но теперь ничего не мешает их убрать.

Оказывается, дипломатическая война может затронуть и такую сугубо мирную сферу, как организация дорожного движения и оформление парковочного пространства. У российских дипломатов нет подобных привилегий в США, и российские власти сочли, что раз уж важно соблюдать заявленный паритет, то следует это делать во всем.

Напомним, Государственный департамент США потребовал закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и российские торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это стало ответом на требование Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек, то есть их должно быть ровно столько же, сколько российских дипломатов в США.

С некоторых пор на платных парковках в Москве стали отводить места (отмечены специальным знаком) для электромобилей. Автомобили с ДВС там ставить нельзя, даже при оплаченной парковке за это грозит штраф.

В столице резко выросло число разрешений на льготную парковку автомобилей на местах для инвалидов. Причем передвигаются многие лжеинвалиды на недешевых, а порой и люксовых иномарках.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС