Volvo назвала дату премьеры XC-40

Компания Volvo решила представить компактный кроссовер не на одном из крупных автосалонов, а переждать и устроить ему отдельную премьеру.

В принципе такое решение логично: не дай Бог, одна из самых важных моделей для шведского производителя затеряется на фоне моделей других производителей. Поэтому Volvo объявила, что раскроет все тайны о компактном кроссовере XC40 21 сентября на специальном мероприятии в своей миланской дизайн-студии.

Volvo XC40 станет первой моделью, построенной на компактной платформе CMA (Compact Modular Architecture). По сути, это вся официальная информация о технической составляющей новой модели. Но мы предполагаем, что в моторную гамму кроссовера войдут 2-литровые турбодвигатели, новый 1,5-литровый 3-цилиндровый мотор и, естественно, гибридная силовая установка. В будущем должна появиться и заряженная версия от Polestar, вероятнее всего, полностью электрическая.

О том, как выглядит интерьер, дают представление рисунки, которыми Volvo сопроводила рассказ о системах безопасности, предназначенных XC40. Архитектура передней панели будет выполнена в единой стилистике со старшими «братьями», кроссоверами XC60 и XC90. На передней панели разместится вертикально ориентированный экран информационно-развлекательной системы, который, конечно же, по размерам будет уступать тому, что стоит во флагманской модели. Удивляет рулевое колесо: кажется, в Volvo решили сделать его двухспицевым, чего ранее на машинах этой марки не было.

В Volvo амбициозно обещают задать новые стандарты безопасности в классе премиальных компактных кроссоверов: здесь появятся все самые современные системы, обычно доступные на более крупных и дорогих моделях, а также система полуавтономного вождения Pilot Assist.

Если отталкиваться от единственного тизера (да и тот попал в сеть случайно), то дизайн экстерьера кроссовера позаимствует многие стилистические решения у прошлогоднего концепта Volvo 40.1.

По словам представителей Volvo, XC40 будет самой экспрессивной моделью за всю историю компании.

Компактный кроссовер Volvo XC40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании.

Кроме XC40 в Volvo хотят создать и еще более компактный кроссовер, который, предположительно, получит индекс XC20.

Фото: Volvo