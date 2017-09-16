0-400-0 км\ч — видео рекордного заезда Bugatti Chiron

Накануне Франкфуртского автосалона фирма Bugatti заявила об установлении мирового рекорда в разгоне с места до 400 км/ч с последующей остановкой. У гиперкара Chiron под управлением известного гонщика Хуана Пабло Монтойи эта процедура заняла чуть менее 42 секунд.

Bugatti Chiron
Bugatti Chiron

Bugatti > Chiron

«Король суперкаров» Bugatti Chiron дебютировал весной 2016 года, но только недавно подтвердил исключительный статус конкретным достижением на тестовом треке. В августе под наблюдением экспертов из независимой сертификационной организации SGS-TÜV Saar 1500-сильный гиперкар стал самым быстрым в мире серийным автомобилем в дисциплине «разгон до 400 км/ч с последующей остановкой»: Chiron проделал это упражнение за 41,96 с. Для этого ему понадобилось лишь 3112 м дистанции, из них 2621 м ушли на разгон до 400 км/ч — этой скорости машина достигла за 32,6 с.

Роль Хуана Пабло Монтойи (бывший пилот Формулы-1, ныне выступающий в американских гонках IndyCar) в этом заезде была не только имиджевой — его профессиональная реакция понадобилась для того, чтобы вовремя начать торможение после достижения 400 км/ч, и таким образом установить рекордное время выполнения упражнения. Никаких иных особых качеств для этого знаменитому 41-летнему колумбийскому гонщику не потребовалось, он даже не стал надевать на зачетной сессии специальный комбинезон и шлем, так как Chiron — машина гражданская, и уровень ее безопасности намного выше, чем у гоночных болидов. Для разгона на Широне свыше 380 км/ч требуется специальный ключ, остальное машина делает сама — нужно лишь найти подходящую трассу и крепко держаться за руль.

Также в этом году Bugatti планирует установить на Широне абсолютный рекорд скорости для серийных автомобилей, который пока что принадлежит его предшественнику — гиперкару Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: он смог разогнаться до 431,072 км/ч.

  • В марте этого года были представлены эксклюзивные велосипед и яхта, выполненные в стилистике гиперкара Bugatti Chiron.
  • В августе прошлого года британская фирма Amalgam Collection выпустила высоко детализированную копию Bugatti Chiron в масштабе 1:8 и продает ее по цене настоящей Лады Весты.

0-400-0 км\ч — видео рекордного заезда Bugatti Chiron

Фото, видео: Bugatti

0-400-0 км\ч — видео рекордного заезда Bugatti Chiron
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Bugatti Chiron

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии (8)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Ну, чья жена на этот раз уберётся?

1:09 — не самый последний,мягко говоря, гонщик на скорости под 400 просто «крепко держится за руль».

Ответить#
0

Автомобиль для наших дорог. От Польши до Аляски по родным просторам ездить.

Ответить#
0
робот

И вас даже не смущает то, что это Фольксваген? )))

Ответить#
0
Зимин Влад

Владя, какой же это «народный вагон»? Этторе Бугатти всю жизнь был итальянцем, предпочитал жить и работать в Милане. ФВ просто присоседился с краешку к великому имени — он туда не даёт, он оттуда черпает.

Ответить#
0
робот

Эта нех имеет такое же отношение к Бугатти, как и нынешний Ауди к Хорьху.

А почему цвет Бугатти — синий, а не красный?

Ответить#
0
Обыватель

Цвет называется French Racing Blue

Ответить#
0
робот

От Бугатти, который, кстати, больше работал в Германии и Франции (где и основал свою фирму), в новых машинах осталось только легендарное имя которое маркетологи VW вытащили из пыльного исторического архива для раскрутка СВОЕГО проекта.

Ответить#
0
Зимин Влад

Владик, нет большего оскорбления для Фердинанда Пьеха, чем назвать его маркетологом. Вы это сделали публично.

Ответить#
0