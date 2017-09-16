Накануне Франкфуртского автосалона фирма Bugatti заявила об установлении мирового рекорда в разгоне с места до 400 км/ч с последующей остановкой. У гиперкара Chiron под управлением известного гонщика Хуана Пабло Монтойи эта процедура заняла чуть менее 42 секунд.

«Король суперкаров» Bugatti Chiron дебютировал весной 2016 года, но только недавно подтвердил исключительный статус конкретным достижением на тестовом треке. В августе под наблюдением экспертов из независимой сертификационной организации SGS-TÜV Saar 1500-сильный гиперкар стал самым быстрым в мире серийным автомобилем в дисциплине «разгон до 400 км/ч с последующей остановкой»: Chiron проделал это упражнение за 41,96 с. Для этого ему понадобилось лишь 3112 м дистанции, из них 2621 м ушли на разгон до 400 км/ч — этой скорости машина достигла за 32,6 с.

Роль Хуана Пабло Монтойи (бывший пилот Формулы-1, ныне выступающий в американских гонках IndyCar) в этом заезде была не только имиджевой — его профессиональная реакция понадобилась для того, чтобы вовремя начать торможение после достижения 400 км/ч, и таким образом установить рекордное время выполнения упражнения. Никаких иных особых качеств для этого знаменитому 41-летнему колумбийскому гонщику не потребовалось, он даже не стал надевать на зачетной сессии специальный комбинезон и шлем, так как Chiron — машина гражданская, и уровень ее безопасности намного выше, чем у гоночных болидов. Для разгона на Широне свыше 380 км/ч требуется специальный ключ, остальное машина делает сама — нужно лишь найти подходящую трассу и крепко держаться за руль.

Также в этом году Bugatti планирует установить на Широне абсолютный рекорд скорости для серийных автомобилей, который пока что принадлежит его предшественнику — гиперкару Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: он смог разогнаться до 431,072 км/ч.

В марте этого года были представлены эксклюзивные велосипед и яхта, выполненные в стилистике гиперкара Bugatti Chiron.

В августе прошлого года британская фирма Amalgam Collection выпустила высоко детализированную копию Bugatti Chiron в масштабе 1:8 и продает ее по цене настоящей Лады Весты.

Фото, видео: Bugatti