«Король суперкаров» Bugatti Chiron дебютировал весной 2016 года, но только недавно подтвердил исключительный статус конкретным достижением на тестовом треке. В августе под наблюдением экспертов из независимой сертификационной организации SGS-TÜV Saar 1500-сильный гиперкар стал самым быстрым в мире серийным автомобилем в дисциплине «разгон до 400 км/ч с последующей остановкой»: Chiron проделал это упражнение за 41,96 с. Для этого ему понадобилось лишь 3112 м дистанции, из них 2621 м ушли на разгон до 400 км/ч — этой скорости машина достигла за 32,6 с.
Роль Хуана Пабло Монтойи (бывший пилот Формулы-1, ныне выступающий в американских гонках IndyCar) в этом заезде была не только имиджевой — его профессиональная реакция понадобилась для того, чтобы вовремя начать торможение после достижения 400 км/ч, и таким образом установить рекордное время выполнения упражнения. Никаких иных особых качеств для этого знаменитому 41-летнему колумбийскому гонщику не потребовалось, он даже не стал надевать на зачетной сессии специальный комбинезон и шлем, так как Chiron — машина гражданская, и уровень ее безопасности намного выше, чем у гоночных болидов. Для разгона на Широне свыше 380 км/ч требуется специальный ключ, остальное машина делает сама — нужно лишь найти подходящую трассу и крепко держаться за руль.
Также в этом году Bugatti планирует установить на Широне абсолютный рекорд скорости для серийных автомобилей, который пока что принадлежит его предшественнику — гиперкару Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: он смог разогнаться до 431,072 км/ч.
- В марте этого года были представлены эксклюзивные велосипед и яхта, выполненные в стилистике гиперкара Bugatti Chiron.
- В августе прошлого года британская фирма Amalgam Collection выпустила высоко детализированную копию Bugatti Chiron в масштабе 1:8 и продает ее по цене настоящей Лады Весты.
Фото, видео: Bugatti