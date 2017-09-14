В BMW раскритиковали пикап Mercedes-Benz X-класса

Руководитель одного из отделений BMW раскритиковал первый однотонный пикап Mercedes-Benz, назвав его ужасным. И пообещал, что баварская компания даст достойный ответ.

Этим топ-менеджером был никто иной, как Хендрик фон Кунхайм, глава отделения BMW по Азии и Южной Африке, а именно в странах этих регионов пикапы, в том числе и дорогие, очень популярны. По его словам, X-класса его откровенно разочаровал.

«Я видел эту машину и разочарован, очень разочарован, — заявил фон Кунхайм в интервью изданию Motoring. — Они делают фантастические автомобили, но этот стал разочарованием».

При этом топ-менеджер отметил, что сегмент дорогих пикапов действительно интересен и перспективен. И в BMW даже работают над такой моделью. Журналистам он показал защитную крышку своего телефона, на котором был изображен пикап на базе BMW X5, штурмующий песчаные дюны. Позднее, правда, оказалось, что это рендер независимой команды дизайнеров Ascarsiss Design.

Рендер пикапа, который компания BMW могла бы сделать на базе X5

Тем не менее Хендрик фон Кунхайм заявил, что инженеры BMW уже все обсчитали и пикап появится обязательно, но когда это произойдет, пока неизвестно. По его словам, пикапам всегда найдется место, даже если кроссоверы захватят большую часть рынка. Причем пикап будет ближе к легковым автомобилям, сохранит все повадки автомобилей BMW и будет полностью соответствовать философии бренда.

Пикап Mercedes-Benz X-класса построен на базе Ниссана Навара. Представлен он был этим летом на специальном мероприятии в Южной Африке, а несколько дней назад дебютировал на автосалоне во Франкфурте.

Недавно «Группа ГАЗ» показала прототип большого пикапа Садко Next. Весит он, правда, 6 тонн, а под капотом у него турбодизель мощностью 249 л.с.

Фото: Mercedes-Benz, Ascarsiss Design