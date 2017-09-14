C начала года Москва заработала на платных парковках 3,7 млрд рублей

Всего же с момента их появления в бюджеты префектур было собрано 13,3 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк.

В этом году префектуры получили 3,7 млрд рублей за счет средств, собранных с платных парковок. Всего в 2017 году с улиц города эвакуировали 187 тыс. автомобилей, и этот показатель падает. Автомобилисты стали более законопослушными, отметил в интервью M24 Александр Гривняк.

Чаще всего нарушают владельцы автомобилей марок Hyundai, Kia, Nissan. Среди водителей грузовиков нарушители попадаются реже, всего с начала года на штрафстоянки было отправлено около 2 тыс. таких транспортных средств. Перемещений мотоциклов можно сосчитать по пальцам, байкеры нечасто нарушают правила парковки, по которым их следует перемещать.

  • В июне общая сумма за парковку в Москве достигала 12,6 млрд рублей, то есть за два с половиной месяца водители отдали за парковку в Москве 700 млн рублей.
  • До конца года в столице появится еще 5000 платных парковочных мест. Речь идет об отдельных сооружениях.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (5)

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Ограбили своих граждан и радуются

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Darkmatter

Я даже не знаю, как за парковку платить. Я политический, идейно не согласный.

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робот

это правильно. лучше номер снять или тряпкой закрыть, если в машине сидишь

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Darkmatter

У аэропорта ждал прилёта. Когда паркон ехал, просто вставал, заслоняя номер и всё. Он два раза проезжал и всё мимо кассы.

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робот

передний тоже надо закрывать. у них есть «паркрайты», которые передний номер фоткают. я в том году так попал. задний закрыл, а перед нет) но штраф не платил — пошли на ...

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