C начала года Москва заработала на платных парковках 3,7 млрд рублей

Всего же с момента их появления в бюджеты префектур было собрано 13,3 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк.

В этом году префектуры получили 3,7 млрд рублей за счет средств, собранных с платных парковок. Всего в 2017 году с улиц города эвакуировали 187 тыс. автомобилей, и этот показатель падает. Автомобилисты стали более законопослушными, отметил в интервью M24 Александр Гривняк.

Чаще всего нарушают владельцы автомобилей марок Hyundai, Kia, Nissan. Среди водителей грузовиков нарушители попадаются реже, всего с начала года на штрафстоянки было отправлено около 2 тыс. таких транспортных средств. Перемещений мотоциклов можно сосчитать по пальцам, байкеры нечасто нарушают правила парковки, по которым их следует перемещать.

В июне общая сумма за парковку в Москве достигала 12,6 млрд рублей, то есть за два с половиной месяца водители отдали за парковку в Москве 700 млн рублей.

До конца года в столице появится еще 5000 платных парковочных мест. Речь идет об отдельных сооружениях.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС

