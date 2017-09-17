Звук спортивного мотора — песня для любого автолюбителя, но, оказывается, способности бензиновых ДВС к звукоизвлечению вполне годятся для использования в настоящем оркестре. Фирма Audi это доказала и показала.

Купе TT RS с рядной 2,5-литровой «турбопятеркой», кроссовер SQ5 с турбомотором V6 и среднемоторный суперкар R8 с атмосферным 5,2-литровым агрегатом V10 вошли в состав музыкального коллектива Audi Orchestra, объединяющего людей и машины. Коллектив создан в преддверии 69-й церемонии награждения телевизионщиков премией «Эмми», одним из спонсоров которой стала германская автомобильная фирма.

Вручение наград состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе (прямая трансляция начнется в половине третьего ночи по московскому времени), а пока Audi решила поддержать телевизионную тематику клипами, в которых трио спорткаров солирует при исполнении саундреков из трех известных американских сериалов: «Веселая компания» (Cheers), «Шоу Мэри Тайлер Мур» (The Mary Tyler Moore Show) и «Звездный путь» (Star Trek). Последний хорошо известен в России, причем без перевода, то есть многие знают его именно как «Стартрек». В общем, смотрим, слушаем и наслаждаемся:

Компания Jaguar тоже недавно выпустила необычный клип, в котором визуализировала с помощью киматики звук компрессорного V8 купе F-Type SVR.

Фото, видео: Audi