ОСАГО: Минфин подготовил очередную революцию

Министерство финансов подготовило поправки в Закон об ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на сайте публикации проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве не отказались ни от одной из своих идей, несмотря на недовольство страхового лобби. Предлагается отказаться от части коэффициентов и ввести многолетние полисы ОСАГО.

В первую очередь у автовладельцев появится возможность приобрести один из трех вариантов полиса ОСАГО:

с лимитом в 400 тыс. руб. по причиненному вреду имуществу и 500 тыс. — жизни и здоровью;

с лимитом в 1 млн руб. как по причиненному вреду имуществу, так и жизни и здоровью;

с лимитом в 2 млн руб. по вреду имуществу, а также жизни и здоровью потерпевшего.

Первый вариант действует сегодня, два остальные новые. При этом страховая компания не будет вправе навязывать тот или иной полис: право выбора лимитов ответственности останется за автовладельцем. Введение новых вариантов лимитов связано с повышающейся стоимостью запчастей и ремонта автомобилей, а также тем, что страховые компании практически полностью прекратили продажи полисов ДСАГО (добровольного страхования «автогражданки»).

По проекту поправок договор ОСАГО можно будет заключить на максимальный срок до трех лет, вместо одного года сегодня. Этой поправке страховщики противились особенно: по их мнению, многолетний договор из-за инфляции повлечет дополнительные убытки.

Есть в проекте поправок и первые шаги по либерализации тарифов ОСАГО. Так, предполагается, что Банк России будет устанавливать лишь границы базового тарифа (сегодня это 3400–4100 руб.), а некоторые коэффициенты страховщик с помощью новых коэффициентов будет сам определять конкретное значение тарифа. Который, правда, не должен более чем в три раза превышать базовый, установленный Центробанком.

В ведомстве предложили отказаться от территориальных коэффициентов и коэффициентов мощности. Должен исчезнуть пункт, который устанавливал коэффициент в зависимости от того, будут ли допущены к управлению только указанные страхователем водители и, если такое условие предусмотрено, их стаж и возраст.

Страховые компании смогут ввести понижающий коэффициент, который будет применяться в зависимости от стиля вождения (резкость торможения, ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного средства, скорость движения, использование транспортного средства в ночное время суток). Для его применения страховщик может предложить автовладельцу оснастить свой автомобиль «черным ящиком»: телематическим устройством, записывающим все показатели и передающим их в диспетчерский центр. Сегодня некоторые страховые компании предлагают скидку по каско в случае установки таких устройств.

Кроме того, Минфин предложил ввести повышающий коэффициент, зависящий от законопослушности автовладельца. В случае серьезных нарушений ПДД (вождение в нетрезвом виде, превышение максимально допустимой скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места ДТП и неоказание первой помощи пострадавшим в аварии) собственником ТС и вписанными в полис водителями страховая компания будет вправе увеличить стоимость договора ОСАГО.

Предполагается, что история как манеры вождения, так и нарушений ПДД будет вестись по всем договорам, где присутствует водитель, и не будет обнуляться при приобретении нового автомобиля.

Общественное обсуждение проекта поправок Минфина продлится до 11 октября этого года.

В соответствии с будущим законом о финансовом омбудсмене недовольным выплатами по ОСАГО, прежде чем обращаться в суд, придется попытаться решить вопрос в досудебном порядке.

Из-за многочисленных случаев мошенничества процедуру прохождения обязательного техосмотра (без него нельзя купить ОСАГО) предложили записывать на видео.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС