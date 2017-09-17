Последний аргумент: дорожные ямы латают... картошкой

Так жители Омска попытались в очередной раз привлечь внимание властей к состоянию дорог в регионе. А дороги у них знамениты на всю страну.

В группе ЧП Омск ВКонтакте опубликовали фото очередной дорожной ямы, которую засыпали картофельными клубнями. Если не сгниет, глядишь, к следующей весне и прорастет. Даже адрес «грядки» указан: улица 50 лет Октября, 118.

Терпение омичей уже на исходе. Сколько ни писали, ни говорили про местные дороги, про них уже все знает даже президент, а воз и ныне там. Вот и появляются такие издевательские акции. А сами жители города шутят по этому поводу, дескать, только бы в следующем году «асфальт не съел колорадский жук».

  • Как только ни привлекают горожане внимание к безобразному состоянию омских дорог: на них уже и на байдарке по весне плавали.
  • А местные власти совершают порой непредсказуемые шаги по улучшению ситуации. Так, в Тевризском районе Омской области ради ремонта дорог местные власти разобрали часть взлетно-посадочной полосы недостроенного аэропорта.
  • Еще в апреле 2016 года активистка из Омска в ходе «Прямой линии» обратила внимание Владимира Путина на дороги и отметила, что власти не реагируют на проблемы и просьбы граждан.

Фото: ВКонтакте

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Люмичка, ауу?

Что же «Платон»?

Тарифы повышены, где результат?



Ждем комментария от Вротенбергопополиза.

Ответить#
0
Каплан Илья

да ну его на....................й....у них в Савушкино работа такая....ладно бы если работа-гораздо хуже если он бесплатно убежденный...

Ответить#
0

Журналисты РИА «Омск-информ» отправились на поиски этой ямы, но найти её так и не удалось.

Ответить#
0

Бюджеты разверните в провинцию и будут там дороги.

Ответить#
0
робот

Ядрён батон на масквабад, и будет на Земле счастье.

Ответить#
0