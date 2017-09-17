Последний аргумент: дорожные ямы латают... картошкой

Так жители Омска попытались в очередной раз привлечь внимание властей к состоянию дорог в регионе. А дороги у них знамениты на всю страну.

В группе ЧП Омск ВКонтакте опубликовали фото очередной дорожной ямы, которую засыпали картофельными клубнями. Если не сгниет, глядишь, к следующей весне и прорастет. Даже адрес «грядки» указан: улица 50 лет Октября, 118.

Терпение омичей уже на исходе. Сколько ни писали, ни говорили про местные дороги, про них уже все знает даже президент, а воз и ныне там. Вот и появляются такие издевательские акции. А сами жители города шутят по этому поводу, дескать, только бы в следующем году «асфальт не съел колорадский жук».

Фото: ВКонтакте

