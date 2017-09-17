Последний аргумент: дорожные ямы латают... картошкой

В группе ЧП Омск ВКонтакте опубликовали фото очередной дорожной ямы, которую засыпали картофельными клубнями. Если не сгниет, глядишь, к следующей весне и прорастет. Даже адрес «грядки» указан: улица 50 лет Октября, 118.
Терпение омичей уже на исходе. Сколько ни писали, ни говорили про местные дороги, про них уже все знает даже президент, а воз и ныне там. Вот и появляются такие издевательские акции. А сами жители города шутят по этому поводу, дескать, только бы в следующем году «асфальт не съел колорадский жук».
- Как только ни привлекают горожане внимание к безобразному состоянию омских дорог: на них уже и на байдарке по весне плавали.
- А местные власти совершают порой непредсказуемые шаги по улучшению ситуации. Так, в Тевризском районе Омской области ради ремонта дорог местные власти разобрали часть взлетно-посадочной полосы недостроенного аэропорта.
- Еще в апреле 2016 года активистка из Омска в ходе «Прямой линии» обратила внимание Владимира Путина на дороги и отметила, что власти не реагируют на проблемы и просьбы граждан.
Фото: ВКонтакте