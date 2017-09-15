В Госдуме предлагают увеличить штраф для невнимательных пешеходов

О том, что пешеходов необходимо строже наказывать за нарушения ПДД, депутаты говорили не раз, но до конкретного законопроекта дело пока не дошло. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки пытается единоросс Вячеслав Лысаков.

На этой неделе думский Комитет по конституционному законодательству и госстроительству, первым зампредом которого является Лысаков, одобрил подготовленный Общественной палатой законопроект, предусматривающий увеличение штрафа для водителей за непропуск пешеходов на «зебре» с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Правительство также дало этой инициативе зеленый свет.

Одновременно законотворцы вновь заговорили и о необходимости строже наказывать самих пешеходов. В июле депутат Александр Сидякин на встрече с замминистра внутренних дел РФ Игорем Зубковым посетовал на то, что часто видит, как на красный свет на дорогу выбегают люди в капюшонах и смотрят не по сторонам, а в свои мобильные телефоны. Зубков тогда пообещал разработать совместно с думцами законопроект об увеличении штрафов для таких беспечных пешеходов, но пока что конкретный документ еще нигде не опубликован.

Теперь за дело взялся депутат Лысаков, известный своими всевозможными инициативами в области автодорожного законодательства. В интервью агентству РИА Новости он предложил увеличить штраф с 500 до 1000 рублей для пешеходов, которые ходят по «зебре» в наушниках, уткнувшись в телефон, и не смотрят по сторонам. Вот как он прокомментировал необходимость ужесточения наказания:

«Самое первое увеличение штрафов для водителей обернулось для всех нас достаточно неприятным сюрпризом. Пешеходы стали себя очень беспечно вести на пешеходных переходах типа „зебры“. Очень легкомысленно начали себя вести, услышав, что водителей будут жестче наказывать. Переходят, не глядя по сторонам, хотя они по правилам дорожного движения должны убедиться в безопасности перехода.

Сейчас, когда мы снова увеличиваем штраф для водителей, эти риски возвращаются к нам, они становятся еще больше. То есть СМИ информируют граждан РФ, что штрафы для водителей за непропуск (пешехода) увеличились, и это опять может оказаться достаточно провокационным критерием по отношению к пешеходам».

Общественная палата, кстати, тоже на этой неделе высказалась в поддержку идеи повышения штрафов для пешеходов, так что теперь, вероятно, над соответствующим законопроектом закипит слаженная межведомственная работа.

В прошлом году «За рулем» спрашивал читателей, что их больше всего раздражает в пешеходах. 18% опрошенных сообщили, что больше всего не любят, когда пешеходы переходят дорогу в наушниках и капюшонах. Другие 18% выразили негодование по поводу того, что многие пешеходы смотрят не на дорогу, а в свои смартфоны.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС