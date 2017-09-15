«Экстремальный» Renault Kaptur уже в салонах у дилеров

С сегодняшнего дня в России стартовали продажи лимитированной серии кроссовера Kaptur Extreme. Это топовая версия, которую отличает полностью светодиодная головная оптика. Известны цены на все комплектации такого автомобиля.

Renault Kaptur Extreme с сегодняшнего дня доступен не только в дилерских центрах бренда, но и в онлайн-шоуруме. Renault Kaptur Extreme с двигателем 1,6 л мощностью 114 л. с., передним приводом и вариатором обойдется в 1 124 990 рублей, с 2,0-литровым мотором (143 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатой механикой — в 1 204 990 рублей, и с таким же мотором и приводом, но с 4-ступенчатым автоматом — в 1 254 990 рублей.

В автомобиле светодиодная оптика, это: фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни, противотуманные фары и задние фонари.

Впервые для Каптюра в этой версии предлагается новое сочетание цветов — кузов цвета «слоновая кость» и коричневая крыша. Элегантный образ лимитированной серии дополняют 17-дюймовые коричневые легкосплавные диски.

Сиденья в салоне обшиты комбинированной кожей дымчато-коричневого цвета с перфорированными черными вставками.

За безопасность автомобиля отвечают: ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения, система стабилизации курсовой устойчивости, система помощи при трогании на подъеме, четыре подушки безопасности (включая боковые) и система креплений детских кресел Isofix.

Ни для кого не секрет, что Kaptur — это Duster в более нарядной обертке, с тем же набором основных агрегатов. Насколько же этот кроссовер прост в ремонте и обслуживании, разбирался наш автор.



В августе базовая комплектация Каптюра Life получила коробку передач CVT X-Tronic. До этого самую дешевую версию предлагали лишь с 5-ступенчатой механикой.



Фото: Renault