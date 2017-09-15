У Фольксвагена угнали десятки автомобилей

В США несколько десятков Фольксвагенов и Ауди пропали со стоянки. Концерн Volkswagen хранил здесь автомобили, выкупленные у клиентов после разразившегося дизельгейта. Тревогу забили, когда эти машины стали вновь всплывать в базах данных.

Произошло это в американском штате Мичиган: с парковки заброшенного стадиона «Сильвердоум», где хранятся сотни дизельных Фольксвагенов и Ауди, стали пропадать автомобили, сообщает Oakland Press News. Выяснилось, что украденные машины были проданы на аукционе в Индиане. Всего пропало порядка 60 автомобилей, которые по поддельным документам перевезли в южные штаты Индиана и Кентукки, и более половины из них были выставлены на продажу в местных дилерских центрах.

Однако Volkswagen отслеживает все автомобили своих марок, которые продаются на вторичном рынке. Вот и стали всплывать VIN—коды законсервированных машин, после чего представители концерна обратились в полицию. Остается загадкой, почему пропажу не заметили на самой стоянке, ведь речь идет не об одном-двух автомобилях, а о десятках!

Полиция уже нашла 22 украденные машины, и их доставили обратно в Мичиган. Они хранятся сейчас в другом месте, производитель в скором времени переместит все выкупленные автомобили, так как стало известно, что стоянка в «Сильвердоуме» должна пойти под снос.

Новыми фигурантами дела о дизельгейте стал французский концерн PSA Peugeot Citroen, который вслед за Фольксвагеном обвинили во фальсификациях с вредными выбросами.

Фольксваген был уличен в подделке результатов испытаний дизельных двигателей в США еще в сентябре 2015 года. С тех пор скандал то затухает, то разгорается с новой силой.



Фото: theoaklandpress.com