Кроссовер Volvo XC40 рассекретили до премьеры

Неизвестно, была ли утечка случайной или все же спланированной. Несмотря на то, что видео со странички Volvo Hungary оперативно удалили, скриншоты из него успели расползтись по всему интернету. Судя по всему, в тизере представлена топовая версия R-Design с двухцветным решением окраски кузова.
По многочисленным шпионским фотографиям и нескольким тизерам и так было понятно, что Volvo XC40 будет напоминать прошлогодний концепт Volvo 40.1. Но в реальности оказалось, что отличий между серийной версией и прототипом практически нет! При сравнении двух автомобилей единственное, что бросается в глаза: появившиеся обычные дверные ручки под естественный хват (на концепте они были утоплены в двери). Еще на задних дверях появилась довольно большая по площади неопускающаяся часть стекла. С учетом компактных размеров и колесной базы это легко объяснимо: арка заднего колеса слишком выдается на дверь.
В интерьере тоже без особых сюрпризов. Наши предположения о том, что кроссовер может получить двухспицевой руль, оказались неверными: руль у XC40 обычный, с тремя спицами. В целом передняя часть салона решена в едином стиле с XC60 и X90. У машины виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана, большой вертикально ориентированный экран мультимедийной системы, центральная консоль заметно развернута к водителю.
Ранее в Volvo сообщили, что XC40 станет самым оснащенным современными системами безопасности автомобилем в своем сегменте. Кроссовер получит такое же оснащение, что и старшие «братья», включая новое поколение City Safety и систему полуавтономного вождения Pilot Assist.
Volvo XC40 стал первой моделью компании, построенной на новой платформе CMA (Compact Modular Architecture). О том, какие двигатели получит кроссовер, пока нет никакой информации. Логично предположить, что это будут 2-литровые турбомоторы, бензиновые и дизельные, а также гибридная силовая установка. Но на этой модели может дебютировать и новый (пока не рассекреченный) 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор. Вероятнее всего, в обозримом будущем появится и заряженный вариант от компании Polestar, причем не исключено, что он будет полностью гибридным.
- По словам представителей Volvo, XC40 будет самой экспрессивной моделью за всю историю компании.
- Компактный кроссовер Volvo XC40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании. Кроме XC40 В Volvo хотят создать и еще более компактный кроссовер, который, предположительно, получит индекс XC20.
Фото: Volvo