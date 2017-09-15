Daimler отзывает в России более 8 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

Германский автоконцерн объявил сразу о двух отзывных кампаниях в нашей стране. Все ремонтные работы по устранению обнаруженных дефектов будут произведены бесплатно для автовладельцев.

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Первый отзыв затрагивает 8346 кроссоверов Mercedes-Benz GLE/GLE Coupe и легковушек Е-класса, реализованных в нашей стране официальными дилерами в период с 2015 по 2016 год. На них необходимо заменить негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления.

Второй отзыв касается проданных с 2016 по 2017 год Мерседесов С- и S-класса, а также кроссоверов GLС общим числом 58 штук. На них существует риск несоответствия спецификации соотношения рабочих веществ в пиропатронах преднатяжителя переднего левого ремня безопасности. Механики заменят потенциально дефектный преднатяжитель на узел надлежащего качества.

Список VIN-номеров машин, попадающих под оба отзыва, опубликован на сайте Росстандарта.

  • В июле Daimler отзывал в России внедорожники Mercedes-Benz G-класса из-за плохо затянутых болтов соединительной муфты рулевого вала.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Daimler

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (1)

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства!, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылка

Ответить#
0