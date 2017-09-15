Daimler отзывает в России более 8 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

Кроссоверы Франкфурта-2017, которые в Россию не приедут. А жаль

Нынешний Международный автосалон во Франкфурте (IAA-2017) стал местом дебюта массы кроссоверов, вот только не все они будут к нам поставляться. Мы отобрали пятерку моделей, которые вполне бы могли пользоваться на нашем рынке неплохим спросом.