Daimler отзывает в России более 8 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

Первый отзыв затрагивает 8346 кроссоверов Mercedes-Benz GLE/GLE Coupe и легковушек Е-класса, реализованных в нашей стране официальными дилерами в период с 2015 по 2016 год. На них необходимо заменить негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления.
Второй отзыв касается проданных с 2016 по 2017 год Мерседесов С- и S-класса, а также кроссоверов GLС общим числом 58 штук. На них существует риск несоответствия спецификации соотношения рабочих веществ в пиропатронах преднатяжителя переднего левого ремня безопасности. Механики заменят потенциально дефектный преднатяжитель на узел надлежащего качества.
Список VIN-номеров машин, попадающих под оба отзыва, опубликован на сайте Росстандарта.
- В июле Daimler отзывал в России внедорожники Mercedes-Benz G-класса из-за плохо затянутых болтов соединительной муфты рулевого вала.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Daimler