Слишком хитрый автовладелец за неуплату алиментов лишился автомобиля

Теперь неплательщик вынужден пополнить ряды пешеходов, сообщила пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.

Житель Красноярска задолжал по алиментам на содержание дочери свыше 350 000 рублей. Судебные приставы тщетно взывали к его благоразумию и отцовским чувствам. Чувств никаких не было, а кипучая энергия уходила на то, чтобы тщательнее скрыть имущество и доходы от дочери и сотрудников Службы.

Даже автомобиль мужчина ставил на соседней улице, однако приставам все же удалось обнаружить его минивэн Toyota Corolla Spacio. Судебные приставы наложили на него арест, погрузили на эвакуатор и перевезли на место ответственного хранения.

Теперь минивэн ждет оценки, и если папаша в течение 10 дней не погасит задолженность, транспортное средство уйдет с молотка, а деньги направят на оплату долга.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

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Комментарии (1)

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