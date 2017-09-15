Слишком хитрый автовладелец за неуплату алиментов лишился автомобиля

Теперь неплательщик вынужден пополнить ряды пешеходов, сообщила пресс-служба УФССП России по Красноярскому краю.

Житель Красноярска задолжал по алиментам на содержание дочери свыше 350 000 рублей. Судебные приставы тщетно взывали к его благоразумию и отцовским чувствам. Чувств никаких не было, а кипучая энергия уходила на то, чтобы тщательнее скрыть имущество и доходы от дочери и сотрудников Службы.

Даже автомобиль мужчина ставил на соседней улице, однако приставам все же удалось обнаружить его минивэн Toyota Corolla Spacio. Судебные приставы наложили на него арест, погрузили на эвакуатор и перевезли на место ответственного хранения.

Теперь минивэн ждет оценки, и если папаша в течение 10 дней не погасит задолженность, транспортное средство уйдет с молотка, а деньги направят на оплату долга.

С 15 января 2016 года неплательщиков алиментов могут временно ограничить в водительских правах. Такой инструмент воздействия появился у судебных приставов. Последние довольны, отмечая, что это очень эффективная мера, особенно для злостных алиментщиков, скрывающих свое имущество.

Жительница Уфы также поплатилась своим автомобилем: транспортное средство арестовали после того, как нарушительница ПДД ухитрилась всего за три месяца накопить 218 неоплаченных штрафов.



Фото: Алексей Смышляев/ТАСС