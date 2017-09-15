Давно известно, что зарубежные автопроизводители не доверяют качеству российского топлива, однако мало кто знал, что новые автомобили концерна VW в нашей стране долгое время продавались с импортным бензином. Об этом рассказал технический директор калужского завода Volkswagen Group Rus Оливер Грюнберг.

Российские покупатели иномарок много лет жалуются на ограниченный ассортимент в автосалонах, особенно по части дизельных моделей. Производители, как правило, объясняют подобные лишения плохим качеством отечественной солярки, которая может быстро угробить дорогостоящую топливную аппаратуру и тем самым вывести двигатель из строя.

С бензином вроде бы ситуация получше, но только не по мнению немецкого руководства Volkswagen. Оказывается, оно добрые 10 лет не давало добро на заправку продаваемых в России новых машин местным бензином, и только несколько месяцев назад удалось найти поставщика, который смог соответствовать требованиям, предъявляемым заграничными руководителями. Всего компания за 10 лет импортировала в Россию 7,7 млн тонн бензина для первичной заливки в баки новых машин. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал технический директор калужского завода Volkswagen Group Rus Оливер Грюнберг:

«Это было сумасшествием! Импортировать топливо в Россию — все равно что завозить песок в пустыню».

На этой неделе стало известно о том, что концерн VW скоро прекратит сборку кроссоверов Skoda Yeti в Нижнем Новгороде, и замены ей в ближайшем будущем не предвидится.

В июне Volkswagen предложил для выпускаемого в Калуге седана Polo бюджетный спортпакет.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС