70 000 новых бесплатных парковочных мест! Но не сейчас и в Подмосковье

Власти Московской области реализуют масштабную программу по созданию новых парковочных мест. При этом, в отличие от соседей в Москве, парковочные места обещают оставить бесплатными.

Всего в рамках программы «Удобная парковка» до конца года в Подмосковье будет создано 72,6 тыс. новых парковочных мест. Из них 52 тыс. появятся во дворах, а еще 14 тыс. — на улично-дорожной сети. Новые парковочные места появляются в местах притяжения и там, где их больше всего не хватает: во дворах, рядом с больницами и образовательными учреждениями, железнодорожными станциями, торговыми центрами и социальными объектами. Причем новые парковки во дворах власти организуют, только если планируемая парковка наберет большинство в голосовании на портале «Добродел».

«Работа по обустройству дополнительных парковочных мест является адресной, поскольку сами жители обозначили необходимость каждой парковки и ее расположение. Для взаимодействия используются все возможные каналы коммуникаций: портал „Добродел“, социальные сети, электронная почта», — заявил глава подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

Наибольший дефицит парковочных мест был выявлен в Химках, Балашихе, Люберцах, Пушкинском и Щелковском районах. На эти территории придется 29 тыс., или 40%, от общего числа создаваемых парковочных мест. В этом году активнее всего новые парковочные места создаются в Мытищах (1927 шт.), Домодедове (1172), Красногорске (1239), Химках (3904), Подольске (963).

По словам Трескова, на сегодняшний день муниципальные власти Московской области наполовину выполнили запланированную на этот год программу по обустройству новых парковочных мест: построено более 900 новых парковок на 35 тысяч машиномест. Все работы планируется завершить к ноябрю.

Москва с начала года заработала 3,7 млрд рублей на платных парковках.

До конца года в Московской области в 10 раз вырастет число мест фиксации нарушений ПДД.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области