Обобщая статистику по преступлениям, связанным с нарушениями ПДД, ведомство набросало социальный портрет лиц, которые привлекаются к ответственности за езду подшофе.

Чаще всего это мужчины от 30 до 49 лет, у которых нет постоянного источника дохода и ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Иностранных водителей среди них около 2%, но за последние три года их число увеличилось почти в два раза (2014 год — 968, 2016 год — 1811, с января по июнь 2017 года — 1006). Чаще всего такие граждане совершают преступления на территории Центрального федерального округа, в основном в столице, говорится в материалах ведомства.

За последние 3,5 года из-за нарушений в сфере безопасности на дорогах к уголовной ответственности привлекли 228 тыс. водителей, почти 70% были в состоянии опьянения. Больше половины из них наказаны именно за повторное вождение в нетрезвом виде.

Среди регионов, где больше всего фиксируется случаев нетрезвого вождения, лидируют Башкирия (1874 случая), Пермский край (1422 случая), Нижегородская область (1196 случаев), Алтайский край (1023 случая), Красноярский край (1905 случаев), Кемеровская область (1225 случаев). Реже всего садятся пьяными за руль жители Чечни (56), Ингушетии (56), Севастополя (32), Еврейской автономной области (31), Ненецкого (22) и Чукотского (5) автономных округов.

В 2015–2016 годах за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения 77,6 тыс. человек были отправлены на обязательные работы, а 6,3 тыс. — оштрафованы.

Водители стараются избегать медосвидетельствания, особенно если действительно находились нетрезвыми за рулем. Штраф при отказе тот же — 30 тыс. рублей, при этом не надо ехать в медучреждение, где, если в крови обнаружат алкоголь, занесут данные водителя в базу Минздрава.

Эксперты в сфере беспилотных технологий предсказывают, что как только автономные транспортные средства станут серийными, мировой алкогольный рынок может вырасти на 100 млрд долларов, ведь тогда водителей уже ничего не будет связывать.



Напомним, среди приоритетных задач нового инспектора ГИБДД Михаила Черникова называлась борьба с пьянством за рулем и выявление нетрезвых, а также усталых водителей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС