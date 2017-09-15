Московский юрист, защищающий права автомобилистов и известный в Сети под псевдонимом Иван Йожиков, подсчитал, что «Администратор московского парковочного пространства» за время своего существования потратил больше, нежели принес городу денег от платных парковок.

В своих расчетах юрист руководствовался исключительно открытой информацией, например данными о государственных контрактах, данных о заработной плате и проигранных судебных исках.

Накануне глава ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк отчитался, что с момента появления первой платной парковки в Москве в бюджет города поступило 13,3 млрд руб.

По подсчетам юриста, АМПП за время своего существования заключил госконтрактов на сумму 14,5 млрд руб. Согласно распоряжению Правительства Москвы от конца 2012 года фонд заработной платы АМПП составляет 69 млн руб., то есть с сентября 2013 года (с даты, когда данные можно подтвердить документально) на зарплаты сотрудникам управления потрачено 3,3 млрд руб. Еще 400 млн руб. АМПП выплатило по различным судебным решениям. Таким образом, после простой арифметической операции получается, что платный паркинг нанес Москве убытков на сумму 4,9 млрд руб.

«Естественно, у АМПП есть десятки других статей расходов, информации о которых у нас нет, но мы можем смело этими расходами пренебречь, потому что уже найденных сумм достаточно, чтобы подтвердить озвученный в начале тезис — АМПП убыточно», — прокомментировал редакции «За рулем» публикацию сам юрист.

В расчете убытков не учтены расходы, которые понесли смежные с АМПП структуры, такие как госконтракты Дептранса, департамента информационных технологий, Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и ГКУ «Организатор перевозок», так как в доступных документах «невозможно вычленить расходы именно АМПП», — пишет на своем сайте юрист. Также не учтены «оплата центров обработки данных, где установлена АИС „Единое парковочное пространство“, оплата смс с короткого номера 7737, оплата инспекторов и машин ЦОДД, которые осуществляют контроль оплаты парковки».

Напомним, что средства, полученные от платных парковок, направляются в управы города для благоустройства районов Москвы. Правда, как удалось выяснить Ивану Йожикову, и там не все в порядке…

Данные о том, что на платных парковках Москва заработала 3,7 млрд с начала года, были опубликованы накануне пресс-службой АМПП.

Московская область же заявила об увеличении числа бесплатных парковочных мест.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС