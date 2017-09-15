Владелец спорткара попал в небольшое ДТП на одной из автострад американского штата Айова. В результате аварии, слава Богу, никто не пострадал, да и машина вроде бы отделалась лишь незначительными повреждениями, но детальный осмотр открыл страшную правду…

Инцидент произошел 19 июля на федеральной автостраде I-35 между населенными пунктами Де-Мойн и Анкени. Водитель недавно купленного спорткара Chevrolet Corvette Grand Sport увидел падающий из впереди едущего автомобиля предмет, похожий на камень или железную чушку. Из-за плотности потока он не рискнул объехать упавшее на дорогу препятствие или резко тормозить перед ним, чтобы не спровоцировать массовое ДТП, а решил пропустить его под днищем. Раздался скрежет, но, кажется, все прошло благополучно, предмет не задел никаких жизненно важных органов машины, на дорогу из нее ничего не капало.

На следующий день владелец заехал в сервисный центр, чтобы оценить полученные машиной повреждения, но беглый осмотр не выявил ничего серьезного, ремонт решили провести через пару недель. Однако когда дело дошло до починки, то выяснилось, что на кузове в районе трансмиссионного тоннеля имеется маленькая трещина, длиной примерно 4 см. Дилер связался по поводу этой проблемы с производителем, и в GM ему неожиданно сказали, что данная деталь ремонту не подлежит, а если механики попытаются заварить трещину, то автомобиль лишится гарантии, так что лучше всего его списать или, как говорят страховщики, затоталить.

Страховая компания, продавшая полис на этот Corvette, разумеется, никак не хотела возмещать полную стоимость спорткара (в США он стоит от 65 495 долларов) и какое-то время пыталась все-таки найти возможность устранить «пустячную царапину», но в итоге пришла к выводу, что машину все-таки придется тоталить, и выписала владельцу чек.

Списанный спорткар с пробегом 14 270 км теперь выставлен на аукционе, в описании к лоту указывается, что стоимость ремонтных работ по нему составляет 7675 долларов. Желающие купить наверняка найдутся, а что до гарантии, то ею при сходной цене за машину вполне можно пожертвовать, а злополучную трещинку за небольшую мзду заварит любой автослесарь.

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Фото: corvetteforum.com