В Toyo придумали шину, которую не нужно накачивать

Компания Toyo продолжает разработку «непневматической», то есть безвоздушной шины, которая не требует накачки воздухом. Возможно, уже в ближайшем будущем разработка будет доведена до серийного производства.

Компания Toyo представила в Японии прототип шины noair, созданную с применением технологий, разработка которых началась еще в 2006 году, когда японцы начали исследования в области безвоздушных шин.

В 2012 году Toyo показала первый прототип шины, которую не нужно накачивать, но, тем не менее, она удерживает вес автомобиля и смягчает удары от контакта с дорогой. Многие тогда решили, что это просто демонстрация технологических возможностей компании, но в компании не остановили исследования и в этом году показали шину noair, конструкция которой была практически полностью изменена.

Представьте себе спицованное колесо (например велосипедное), шины noair от Toyo созданы по аналогичной техкнологии. Только здесь спицы не металлические, а сделаны из высокопрочного смоляного материала. Если на первом концепте они имели эллиптическую форму, то на новом прототипе — Х-образную. Спицы идут от внутренней стороны шины к внешней попеременно пересекая друг друга. Так серьезно увеличилась прочность конструкции. Количество самих спиц увеличилось вдвое: так лучше распределилось давление в пятне контакта с дорогой и снизило шум.

В компании говорят, что последний прототип превышает все существующие требования к обычным шинам. Так, сопротивление качению шины noair на четверть ниже, чем у обычных пневматических шин Toyo, тормозной путь на мокрой дороге сокращен на 4% благодаря составу протектора, который используется и на серийных шинах компании. Единственный параметр по которым шины noair пока проигрывают обычным: шум от дороги, но в новом прототипе он приблизился к уровню обычных шин, которые можно купить в магазине.

В Toyo говорят, что шины noair это не только лабораторная разработка, в будущем такие шины могут появиться на автомобилях. В начале на концептах, а затем на серийных машинах, например, на электромобилях.

Некоторые серийные автомобили уже имеют шины, которые специально создавались под конкретную модель. Например, компания Nitto разработаласпециальные шины для купе Dodge Chellenger SRT Demon.

В мае этого года другая японская компания открыла завод по производству шин: предприятие Bridgestone расположено в Ульяновской области.

Фото: Toyo