Цены на бензин резко вырастут из-за Крыма и Калининграда

Правительство России может дважды повысить акцизы на топливо в 2018 году. Связано это с нехваткой средств на строительство дорог в Крыму и Калининградской области.

Повышение акцизов на топливо рассматривалось на бюджетных совещаниях. В итоге чиновники пришли к решению, что акцизы нужно повысить на 50 коп. дважды в течение 2018 года: в начале года и с 1 июля.

Налоговый кодекс предусматривает возможность индексации акцизов на инфляцию, но тогда они должны вырасти на 4%, то есть на 30 коп. за литр бензина и на 23 коп. — за литр дизтоплива. Однако только одно повышение, предложенное правительством, приведет к росту цену на 60 коп. за литр топлива в рознице. То есть лишь из-за акцизов цена на топливо для потребителя в 2018 году может вырасти на 1,2 руб.

Повышение акцизов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет 55–60 млрд руб. Инициатором повышения акцизов выступил Минтранс, которому не хватает средств на строительство новых дорог и ремонт существующих. Дополнительные средства могут быть направлены на реализацию крупных дорожных проектов в Крыму (трасса «Таврида») и Калининградской области (трасса «Приморское кольцо»), пишет газета «Ведомости». Еще летом Дмитрий Медведев поручил изыскать более 150 млрд руб. на ремонт и реконструкцию дорог в Крыму и Калининградской области: эти расходы не были заложены в бюджет.

При этом Минэнерго предупредило, что помимо повышения цен из-за новых акцизов существуют рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,7 руб. Эксперты говорят, что рентабельность переработки топлива в России упала до очень низкого уровня. К этому также может привести и рост цен на нефтепродукты на внешних рынках и снижение спроса на внутреннем из-за недостаточного укрепления рубля.

Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными акцизами на топливо.

Президент России Владимир Путин летом пообещал не позволить нефтяным компаниям задирать цены на топливо. Но и занижение цен он считает нецелесообразным.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС