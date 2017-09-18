Цены на бензин резко вырастут из-за Крыма и Калининграда

Правительство России может дважды повысить акцизы на топливо в 2018 году. Связано это с нехваткой средств на строительство дорог в Крыму и Калининградской области.

Повышение акцизов на топливо рассматривалось на бюджетных совещаниях. В итоге чиновники пришли к решению, что акцизы нужно повысить на 50 коп. дважды в течение 2018 года: в начале года и с 1 июля.

Налоговый кодекс предусматривает возможность индексации акцизов на инфляцию, но тогда они должны вырасти на 4%, то есть на 30 коп. за литр бензина и на 23 коп. — за литр дизтоплива. Однако только одно повышение, предложенное правительством, приведет к росту цену на 60 коп. за литр топлива в рознице. То есть лишь из-за акцизов цена на топливо для потребителя в 2018 году может вырасти на 1,2 руб.

Повышение акцизов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет 55–60 млрд руб. Инициатором повышения акцизов выступил Минтранс, которому не хватает средств на строительство новых дорог и ремонт существующих. Дополнительные средства могут быть направлены на реализацию крупных дорожных проектов в Крыму (трасса «Таврида») и Калининградской области (трасса «Приморское кольцо»), пишет газета «Ведомости». Еще летом Дмитрий Медведев поручил изыскать более 150 млрд руб. на ремонт и реконструкцию дорог в Крыму и Калининградской области: эти расходы не были заложены в бюджет.

При этом Минэнерго предупредило, что помимо повышения цен из-за новых акцизов существуют рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,7 руб. Эксперты говорят, что рентабельность переработки топлива в России упала до очень низкого уровня. К этому также может привести и рост цен на нефтепродукты на внешних рынках и снижение спроса на внутреннем из-за недостаточного укрепления рубля.

  • Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными акцизами на топливо.
  • Президент России Владимир Путин летом пообещал не позволить нефтяным компаниям задирать цены на топливо. Но и занижение цен он считает нецелесообразным.

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

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Комментарии (56)

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Хотели камней с неба? Получите, распишитесь.

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0

Чтобы поднять рентабельность переработки топлива в России надо сначала просто урезать зарплаты в 2 раза переработчикам и ещё отменить бонусы управленцам! Совсем оторвались от народа со своей жадностью.

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+1
Безымянный

А может лучше открыть глаза и поискать сколько в цене бензина всяких налогов и сборов? Для наивных, думающих, что на топливе больше всех зарабатывают нефтепереработчики сообщаю — 2/3 цены автомобильного топлива забирает себе государство.

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+3

+ ко всему — машину купил — НДС заплатил, ТО сделал — НДС на работу + расходники, шины и прочее — тоже там заложен НДС — ну как бы не хило с автолюбителя иемют в каждом месте, + бенз + транспортный налог — в стране достаточно машин и + еще каждый год покупают не мало — денег на дороги хоть завались.

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+1

Чиновники... они всегда такие! То повышают акцизы на топливо для простых смертных, по льготируют дорогие электромобили для себя любимых :( ...

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0

«Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными акцизами на топливо.» И чего? Как всегда в этой стране — акциз поднимают, а налог отменить опять «забыли».

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+2
Зимин Влад

Сейчас вроде хотят транспортный налог заменить «экологическим». Но тоже забудут отменить, скорее всего...

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0

Согласен со многими — Крым как оправдание любых повышений уже задрало! реально — воровство, вот причина.

Мне еще помниться, как по телику лили в уши — да Крым это регион который зарабатывает хорошо, а Укры у него забирают и выделяют мизер, типа без Укров Крым сам себя обеспечит и еще останется — где это все? только и льем туда деньги.

Возьмите с камер — пусть нарушители платят за дороги, а не те кто ездят по правилам, с штрафов, чем не вариант? миллиарды собирают — делайте дороги хоть в тундре, бензин то тут причем? Научитесь штрафовать, а не подстраивать нарушения — деньги будут. А заяви на бюджетные деньги которые не исполняются — на дороги их в конце года, а миллионы трубящих во все трубы СМИ — губеры, режиссёры, таможня — это же клондайк!

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+3

[у нас не ругаются] , литературное слово )

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0

Я не против, пусть вырастут цены. Своих не бросаем, не [у нас не ругаются] же мы какие-то.

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-1

Крым Наш! Слава Путину! Пусть хоть на 5 рублей растет, надо восстанавливать разрушенный фашистами полуостров! (сарказм)

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-1

В опросе по поводу роста стоимости бензина нет двух актуальных пунктов:

а) перейду на газ

б) пойду на следующие выборы и сделаю правильный выбор

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+10

Я не против,только как бы наше общество из за этой мелочи не майданулось,

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-1
Руслан Геннадьевич

Навальный активизировался, гад.

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+1

Я не против.

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-1
Руслан Геннадьевич

Владимир Владимирович, перелогиньтесь!

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0

Мы уже платим дополнительный акциз на дороги в 3 рубля с литра (помнится, при его введении медведев обещал отменить транспортный налог), транспортный налог, платон. Сколько можно то, куда они все это бабло девают? При этом дороги становятся только хуже.

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+4
. GEO

Вспоминается жизнь при Советской власти.Сколько тогда стоил бензин?Какие были налоги?И денег на все хватало да еще и другим странам помогали.Если при нынешних налогах и ценах на бензин денег не хватает то значит они разворовываются астрономическими суммами!

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+1

ЗР, а можно ссылочку на официальный источник?

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0

«Эксперты говорят...»

Их что попросят, то они и говорят! На дороги денег не хватает? Посадить надолго некоторое количество чиновников, у которых в регионах только что построенные дороги начинают ежегодно ремонтироваться, и сразу повсеместно качество дорог резко повысится и деньги на новые появятся! Почему водители должны восполнять кем-то разбазаренное или наворованное? А про рост цен на нефтепродукты на внешних рынках вообще лучше бы молчали! Сколько стоил литр бензина, когда нефть стоила больше ста баксов за бочку? Конечно, эти же эксперты скажут, что не бензин дорожает, а рубль дешевеет. Что-то когда он дорожает, цены на АЗС не уменьшаются, а когда он дешевеет, то зарплату не добавляют! Мне, как и абсолютному большинству, до фонаря, что там дорожает и дешевеет! А вот то, что платим за бензин все больше и больше — это факт. Кстати, «из-за Крыма» — бальзам на душу руководителю одной жутко независимой страны, от которой Крым откололся! Журналистам надо, чтобы в России усиливались антикрымские настроения?

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+13

Путин задолбал, уходи.

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+10
Yakushenkov Sergey

И кого предложите на его место?

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0
Громов Сергей

Меня возьмите, я хороший.

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0
Константин

Вот! Вы в четыре слова уместили смысл многочасовых предвыборных трёпов и прочей агитации кандидатов во власть всех уровней, которые появляются в телевизорах, как чертики из табакерки, ибо до этого мало кто вообще о их существовании знал! ))) Кстати, именно по этой причине я не хожу ни на какие выборы. «Выбирать сердцем» для меня неприемлемо, и «рандомизатором» быть не желаю.

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+1
Громов Сергей

Сергей, а что лично Вы знали о Путине за год до его выдвижения?! Ничего. Ясно одно в стране не хватает денег на все «хотелки» и «проекты». Варианта собственно три: 1. Отказаться от хотелок 2. Перераспределить деньги, урезав военщину в пользу развитию реального сектора экономики (для справки мы занимаем второе место в мире по экспорту ОРУЖИЯ, а не автомобилей) 3. Затянуть потуже пояса на шее у народа. Как думаете по какому сценарию движемся? И заметьте пока ещё всё нормально, т.к. впереди выборы, а вот после них бакс рванёт вверх и за ним всё остальное включая цены на бензин (тут и «экспертом» не нужно быть, чтобы понять).

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+1
Громов Сергей

Да какая разница! Надеюсь выборы будут не безальтернативные.

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0
Зимин Влад

Выборы будут безальтернативные. Народу нужен монарх, а не власть закона (это им телевизор объяснил). Не даром все уповают на линию прямую и животворящую, да на папочку зелёную, вместо того чтобы спросить — у нас президент или зав свалкой и управдом, чтобы оные закрывать и чинить, вместо того, чтобы публично отстранить тех, кто его подставил, допустив (вопреки его обещаниям) падение курса национальной валюты и покупательной способности зарплат населения.

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0
Прокофьев Дмитрий

Никто никого не подставлял. Сказка про доброго царя и плохих бояр слишком старая лапша, на ушах уже не держится.

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0
Зимин Влад

Влад, Вы не поняли, я не снимаю ответственность с президента. Я просто говорю про другое. У каждого менеджера, есть зона ответственности. Их тщательно прячут от нас везде выставляя «правителя» на первый план. Но если есть правительство, то оно должно отвечать. Если документ подписан президентом, то его ответственность, а если министром, то его. Мне не понятно почему НИКТО не ответил за курс 100 рублей за 1USD?! Президент лично говорил, что рубль надёжная валюта и люди должны переходить на получение З/П именно в нём. Если он не считает падение покупательной способности зарплат в 2–3 раза своим косяком (не подаёт в отставку), то пусть, например, уволит Набиулину, Медведева и распустит правительство в связи с утратой доверия и т.п.

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0
Громов Сергей

Голосовать надо за того кто нынешнюю власть пообещает призвать к ответу!

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+1
сергей 2016

Надо не власть к ответу призывать и не с отдельными коррупицонерами бороться. Надо бороться с коррупцией как таковой путём неотвратимого исполнения законодательства без права вето для друзей. Не суровый властитель нужен, а власть закона без исключений. Если украл Ходорковский — его сажать, если Сечин отжал у Ходорковского , то его. Если есть претензии к Навальному, то где претензии к Скрынник, Васильевой, Сердюкову? Если сажают пуси-райот, то почему не сажают Поклонскую? К сожалению, это возможно только при противостоянии двух и более равных сил (демократы и республиканцы, тори и виги и т.п.), когда одна сила не даёт спуска второй. В России пчёлы против мёда...

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0
сергей 2016

Ха! Пообещать призвать к ответу, и призвать — две большие разницы. Да и после выборов весь энтузизизьм как-то прекращается. «Дракон убит! Да здравствует Дракон!»...

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0

Что опять в бюджете деньги закончились?))) Самое время вновь «трясти» своих граждан)))

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+6

Автомобилистов доят везде — на дорогах камерами видеофиксации за надуманные ограничения, на АЗС, на платных стоянках, повсеместно запрещая остановки. И ведь ничего не поделаешь. Они бегают за это голосовать. Значит так тому и быть.

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+13
робот

Да ЕР сами за себя голосуют, сколько надо столько и нарисуют! Хоть 146%)))

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+5

Я вот не понимаю если проблемы в Калининграде и  Крыму то почему должна платить за это вся страна? Там повышаете цены на бензин и налоги, пусть они платят им же надо зачем я должен платить там ездить не буду в принципе скорее всего? Мне вот если честно без вашего Крыму не плохо жилось я все равно туда не ездил. Если бы поехал, было бы дешевле чем сейчас.

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+7
Леушин Андрей

я вам больше скажу, Платон уже ввели для этого!!! как теперь они будут объяснять наличие «Платона»????

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+4
—=BAD=- Alexey

То платон для дальнобоев, а это платон для всех, чтоб не обидно было

Ответить#
0
Леушин Андрей

Потому что, Российская ФЕДЕРАЦИЯ!

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+1

Голосуйте за едро будет вам бензин по сто

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+22

ну кто бы сомневался)))) Давайте, повышайте еще!!!!

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+4

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-9
Безымянный

Идите в баню. Нам еще акцизов на воду не хватало.))

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+3

Я бы возмущался бы, только... Ведь сколько людей гибнут на дорогах не за что??? Надо любым способом отлучать детей от спичек!!! Вон камеры понаставили, сразу смертность в два раза упала! Надо постепенно добиваться того, чтобы поездки на личном авто были лишь по крайней необходимости! А цена бензина прекрасный рычаг!

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-11
Безымянный

Да вообще запретить всем ездить, вот благодать то будет.

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0
Безымянный

А грузоперевозки, а автобусы у нас не на дизельном топливе?!

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+1
Lumi

Молоток, соображаешь!) Ты чуешь к чему идет? Дизель скоро запретят для легковушек, будут ездить только на дорогом бензине... Иногда!) А коммерческий транспорт, и прочие паровозы на дешевой солярке!

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-1
Безымянный

Если и запретят, то в Европе, у нас нет смысла от этого.

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0
Безымянный

если поездки будут только «по крайней необходимости» будут гибнуть еще больше — стаж и опыт то приходят с годами и «часами налета» ...как то так.

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+3

А вот и осень наступила... Все по кругу, всех по кругу

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+2

Вот и осень....все по кругу

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0

Да за...!

Уже цена превысила 40 рублей за литр!!! Куда дальше???

Все, дизель на механике, сделаю каку им за их же счет.



P.S. А где те революционеры 17-го года? Помниться кричали о 17-м, о повторении... Ау! Вы куда все пропали?!

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+9
Lumi

Дальше планку в 45 и 50 возьмем))))А зарплаты стоят нерушимо. Так ведь мало того и бензин кругом низкокачественный.

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+6
С. Евгений

Даёшь 100 рублей за литр!

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+2
С. Евгений

Почему зарплаты стоят — у депутатов и власть имущих они растут, и даже очень прилично...

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+3
Коробков Алексей

а потом скажут, что бюджет опустел и надо бы ещё поднять налоги...

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0