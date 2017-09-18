Mitsubishi в ноябре начнет собирать новый Pajero Sport в Калуге

Производство легендарного внедорожника в России начнется в ноябре. Об этом сегодня на пресс-конференции объявил президент Mitsubishi Motors Corporation Осаму Масука. Он также рассказал о новых вызовах, которые стоят перед компанией.

После того как Mitsubishi влилась в альянс Renault-Nissan, все гадали: что принесут перемены проблемной марке? До этого «трех бриллианты» находились в непростом положении — на разработку новых моделей денег не хватало, все силы уходили на то, чтобы свести концы с концами. И хотя Карлос Гон неоднократно заверял, что не будет диктовать условия Mitsubishi,после того, как марка войдет в Renault-Nissan, все понимали, что это лишь вежливые слова, и неясно, что получится на самом деле. Но, похоже, присоединение к империи идет производителю на пользу, в том числе и в России: новая стратегическая задача — завоевать большую долю рынка.

Известие о том, что на калужском заводе ПСМА Рус будут выпускать новый Pajero Sport, не стало неожиданностью. О том, что это произойдет, еще в июне этого года обмолвился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, правда, сроков тогда не назвал. Сейчас в России продаются автомобили, выпущенные в Таиланде. Автомобиль представлен на нашем рынке с двумя моторами — дизельным 2,4 л и бензиновым 3-литровым MIVEC. Цены начинаются от 2 399 000 рублей.

Глава компании Mitsubishi Осаму Масука отметил, что решение о том, будет ли снижена цена, пока не принято, хотя понятно, что чем доступнее автомобиль, тем выше его продажи. Всего в России планируется выпускать 7000 Mitsubishi Pajero Sport в год, правда, речь только о дизельных автомобилях, которые в общем объеме продаж составляют 90%, бензиновые по-прежнему будут экспортировать из Таиланда.

А глобальная задача, которая теперь стоит перед компанией в России, — полностью загрузить производство в Калуге, рассчитанное на 40 тыс. автомобилей в год. Осаму Масука на вопрос, появятся ли у нас модели легковых Мицубиcи в рамках альянса, отметил, что пока таких планов нет, но со временем «все может быть».

«Это только начало. Основываясь на успехе Outlander, мы планируем предложить расширенный модельный ряд российским потребителям в будущем», — заявил Осаму Масуко, генеральный директор Mitsubishi Motors.

Для поддержания роста локального производства с января следующего года на заводе будут созданы 440 рабочих мест и введены две смены. Данное решение отражает уверенность Mitsubishi Motors в восстановлении российского автомобильного рынка.

«Компания поставила амбициозные цели роста на российском рынке и намерена еще больше расширить свой модельный ряд для наших клиентов», — говорит Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор «ММС Рус».

К 2020 году появится общая платформа альянса и общий силовой агрегат. Большой альянс с большими продажами — это наиболее эффективный путь развития в нынешнем мире. Создать новую передовую платформу в одиночку крайне сложно. Всего же в рамках альянса планируется подготовить четыре платформы, на которых суммарно будут выпускать до 9 млн машин в год (в мире).

Продажи Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения стартовали в салонах российских дилеров в июле прошлого года. Легендарный внедорожник существенно доработали: у него усиленная рама, неразрезной мост, двухступенчатая раздатка и принудительная механическая блокировка заднего дифференциала.

С января по август в России было поставлено на учет 1196 внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, гласит статистика аналитической компании «Автостат Инфо», это на 35% меньше, чем за тот же период прошлого года, в августе нашли своих покупателей 271 автомобилей этой модели (+17%).

Сейчас в России представлено пять моделей японского производителя: Pajero, Pajero Sport, Outlander, ASX и L200.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России за восемь месяцев с начала года было продано 12 008 автомобилей Mitsubishi, рост составил 5%.

Впервые Mitsubishi Pajero Sport показали на выставке в Таиланде в 2015 году, и эксперты сразу же усмотрели в X-образной компоновке радиаторной решетки зримую связь с новыми моделями АВТОВАЗа. Хотя некоторые считают, что Х-образный дизайн не совсем заслуга Стива Маттина, дескать, идеи давно носились в воздухе.

«За рулем» первым испытал культовый внедорожник в городе и грязи. Автор считает, что автомобиль многое приобрел для того, чтобы адаптироваться к плотному городскому потоку, но замашки деревенского парня изжить не удалось.

Фото: Mitsubishi, Максим Кадаков

