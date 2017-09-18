Кровавые дороги частенько встречаются в фильмах ужасов, но реальность порой оказывается даже более пугающей, особенно когда кровь сочится на проезжую часть из канализации рядом с похоронным бюро…

Необычное подтопление имело место 14 сентября в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Около двух часов дня на бульвар Флорида рядом с расположенным здесь похоронным агентством стала литься красная жидкость. Она сочилась на проезжую часть из дренажного канализационного клапана на обочине и за 20 минут успела образовать приличную лужу, о которой проезжающие мимо автомобилисты и сообщили в полицию.

На место кровавого прорыва помимо копов выехала бригада сантехников, утечку удалось оперативно устранить. Красная жидкость оказалась смесью крови с формальдегидом и хранилась в бочке на заднем дворе ритуального предприятия. Из-за смены владельцев за оборудованием особо никто не следил, оттого и произошел такой конфуз. Как сообщает местный телеканал WBRZ-TV, полиция пока не знает, на кого будет выписывать штраф за кровавый потоп, но уверяет, что жуткая субстанция не попала в городскую канализацию, так что жителям Батон-Руж опасаться нечего.

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Фото: wbrz.com