Седан Lada Vesta Cross: первые фотографии

АВТОВАЗ вывел на дорожные испытания предсерийный седан Lada Vesta Cross. В настоящее время один из экземпляров автомобиля тестируется инженерами компании в Тольятти.
По неофициальной информации, кросс-версия седана позаимствует оснащение у универсала Lada Vesta SW Cross, которое отличается от стандартных версий модели. Так, здесь появится широкий центральный подлокотник с объемным боксом и USB-разъемом, подогрев всех сидений, задний диван получит центральный подлокотник с подстаканниками, в салоне появятся контрастные вставки, а приборная панель будет иметь другое оформление.
Несмотря на камуфляж, отличия от обычного седана видны сразу: это защитный пластиковый обвес из неокрашенного пластика, увеличенный дорожный просвет, 17-дюймовые легкосплавные колеса и задние дисковые тормоза. Фотографии новинки опубликованы в паблике RCI социальной сети «Вконтакте». Как и универсал, «кроссовый» седан Vesta будет уникальным предложением на российском рынке: таких моделей В-класса в гамме не имеет ни один из конкурентов АВТОВАЗа.
Как и универсал, седан будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий для обоих двигателей предложат 5-ступенчатую механическую коробку передач и традиционный робот АМТ5.
Вероятнее всего, серийная версия седана Lada Vesta Cross будет представлена в начале следующего года, а его цена будет выше нынешней топовой комплектации обычного седана Vesta Exclusive, которая оценена в 788 400 руб.
- Серийное производство универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross началось на прошлой неделе. Цены должны быть объявлены до конца сентября.
- Седан Lada Vesta Cross был показан в прошлом году в качестве концепта на Московском международном автосалоне ММАС.
Фото: RCI — Russian Car Industry News