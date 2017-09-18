Седан Lada Vesta Cross: первые фотографии

АВТОВАЗ приступил к дорожным испытаниям еще одной «кросс»-версии Vesta, на этот раз седана. Машина будет отличаться от обычной Vesta не только внешне, но и оснащением.

Lada Vesta Cross

АВТОВАЗ вывел на дорожные испытания предсерийный седан Lada Vesta Cross. В настоящее время один из экземпляров автомобиля тестируется инженерами компании в Тольятти.

По неофициальной информации, кросс-версия седана позаимствует оснащение у универсала Lada Vesta SW Cross, которое отличается от стандартных версий модели. Так, здесь появится широкий центральный подлокотник с объемным боксом и USB-разъемом, подогрев всех сидений, задний диван получит центральный подлокотник с подстаканниками, в салоне появятся контрастные вставки, а приборная панель будет иметь другое оформление.

Lada Vesta Cross

Несмотря на камуфляж, отличия от обычного седана видны сразу: это защитный пластиковый обвес из неокрашенного пластика, увеличенный дорожный просвет, 17-дюймовые легкосплавные колеса и задние дисковые тормоза. Фотографии новинки опубликованы в паблике RCI социальной сети «Вконтакте». Как и универсал, «кроссовый» седан Vesta будет уникальным предложением на российском рынке: таких моделей В-класса в гамме не имеет ни один из конкурентов АВТОВАЗа.

Как и универсал, седан будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий для обоих двигателей предложат 5-ступенчатую механическую коробку передач и традиционный робот АМТ5.

Lada Vesta Cross

Вероятнее всего, серийная версия седана Lada Vesta Cross будет представлена в начале следующего года, а его цена будет выше нынешней топовой комплектации обычного седана Vesta Exclusive, которая оценена в 788 400 руб.

Серийное производство универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross началось на прошлой неделе. Цены должны быть объявлены до конца сентября.

Седан Lada Vesta Cross был показан в прошлом году в качестве концепта на Московском международном автосалоне ММАС.

Фото: RCI — Russian Car Industry News