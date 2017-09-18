Седан Lada Vesta Cross: первые фотографии

АВТОВАЗ приступил к дорожным испытаниям еще одной «кросс»-версии Vesta, на этот раз седана. Машина будет отличаться от обычной Vesta не только внешне, но и оснащением.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross

АВТОВАЗ вывел на дорожные испытания предсерийный седан Lada Vesta Cross. В настоящее время один из экземпляров автомобиля тестируется инженерами компании в Тольятти.

По неофициальной информации, кросс-версия седана позаимствует оснащение у универсала Lada Vesta SW Cross, которое отличается от стандартных версий модели. Так, здесь появится широкий центральный подлокотник с объемным боксом и USB-разъемом, подогрев всех сидений, задний диван получит центральный подлокотник с подстаканниками, в салоне появятся контрастные вставки, а приборная панель будет иметь другое оформление.

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross

Несмотря на камуфляж, отличия от обычного седана видны сразу: это защитный пластиковый обвес из неокрашенного пластика, увеличенный дорожный просвет, 17-дюймовые легкосплавные колеса и задние дисковые тормоза. Фотографии новинки опубликованы в паблике RCI социальной сети «Вконтакте». Как и универсал, «кроссовый» седан Vesta будет уникальным предложением на российском рынке: таких моделей В-класса в гамме не имеет ни один из конкурентов АВТОВАЗа.

Как и универсал, седан будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий для обоих двигателей предложат 5-ступенчатую механическую коробку передач и традиционный робот АМТ5.

Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross

Вероятнее всего, серийная версия седана Lada Vesta Cross будет представлена в начале следующего года, а его цена будет выше нынешней топовой комплектации обычного седана Vesta Exclusive, которая оценена в 788 400 руб.

  • Серийное производство универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross началось на прошлой неделе. Цены должны быть объявлены до конца сентября.
  • Седан Lada Vesta Cross был показан в прошлом году в качестве концепта на Московском международном автосалоне ММАС.

Седан Lada Vesta Cross: первые фотографии

Фото: RCI — Russian Car Industry News

Седан Lada Vesta Cross: первые фотографии
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Отзывы о LADA Vesta (10)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, подвеска

Недостатки:

Не заметил пока

Комментарий:

Купил Весту два месяца назад, проехал 3000 км. Эксплуатация преимущественно дачная, часто езжу с полной нагрузкой. Хотелось универсал, но устал ждать, когда он появится. Да и сомневаюсь, что цена окажется приемлемой для меня. Взял седан в самой простой комплектации и пока не пожалел. Места в сало...

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Комментарии (12)

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Веста почти за лям, это сильно!!!)))

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-1
Безымянный

Альтернатива?

КИА-пиканто за лям? Спасибо, не надо.

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+1

— Lada Vesta бежит?

— Все бегут..

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0

Зачем ремонтировать дороги? Надо просто впарить людям кроссы. Больше кроссов. Больше.

Пусть платят три раза налог, еще и за кросс доплатят.

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0
Витамин21

Не нравится — не покупай.

Что-то твоих комментариев к уже имеющимся кроссам не видно, а на ещё не вышедший уже накинулся.

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+2
Константин

Не нравится — не куплю.

Тебе нравится?

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-1
Витамин21

Предпочитаю универсалы.

И да, свой KIA CEED'SW заколхозил под кроссовер, подняв на 3–5 см.

Поэтому сейчас Веста-кросс универсал в максимальной комплектации в списке потенциальных покупок

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+1
Витамин21

Конечно странно это говорить, но у нас за Лето в воронеже весь город перестилили, при чем были постоянные проверки несколько улиц заставляли перестилать, про трассу могу сказать тоже самое. Дороги шикарные.

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+1

Зачем седан кросс????? Кросс была всегда прерогатива хэтчей и вагонов.

Зачем седан повышенной проходимости? Это же явный провал продаж. На какую категорию покупателей они рассчитывают...

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0
Алексей

Тоже не понимаю. У нас в моде наоборот, заниженные седаны. Штатного клиренса базовой Весты для бытовых потребностей более чем достаточно.

Единственное объяснение: инженеры ВАЗа все-таки планируют в далеком или недалеком будущем впихнуть в Vesta Cross муфту полного привода.

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0
Сысой Сысуевич

Думаю, что никто уже не будет заморачиваться ставить муфту. Проще, современнее и перспективнее поставить электромотор на заднюю ось.

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+2
Сысой Сысуевич

Муфта? Ни в этой жизни

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+1

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