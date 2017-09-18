В Ленобласти сотрудники ГИБДД задержали броневик времен Ленина

В ночь с 15 на 16 сентября внимание полицейских привлек медленно движущийся бронеавтомобиль. Стражи порядка решили выяснить, не представляет ли он опасности…

Бронеавтомобиль попал в поле зрения сотрудников ГИБДД на 130-м километре трассы А-180 «Нарва». Его водитель, 30-летний житель поселка Тосно, под покровом ночи неспешно двигался в сторону российско-эстонской границы, а точнее в Ивангород, где планировал продать транспортное средство времен Революции и Первой мировой. Документов на диковинную машину у водителя не оказалось, он сообщил полицейским, что броневик достался ему в наследство от деда.

Осмотр показал, что дуло установленного на автомобиле орудия заварено, а значит опасности он не представляет. Однако из-за отсутствия документов полицейским пришлось задержать машину и поместить ее на штрафстоянку. Фотографию броневика на эвакуаторе опубликовало сетевое издание 47news.ru, но плохое качество снимка затрудняет идентификацию марки и модели автомобиля — может, кто-то из наших эрудированных читателей подскажет?

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство», она предусматривает наказание в виде 500 рублей штрафа. Если документы найдутся, то дедушкин броневик вернется ко внуку.

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Фото: ТАСС, 47news.ru