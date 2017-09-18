Известны самые популярные марки и модели на вторичном рынке в августе

В августе рынок бэушек вырос на 6,5%, составив 480,6 тыс. единиц. Таким образом, после небольшого падения в июле вторичный рынок снова в плюсе.

Продажи автомобилей с пробегом в России вновь выросли, а лидирует по-прежнему Ladа, на нее приходится 27% рынка или 129 120 автомобилей (+4,9%), сообщает «Автостат». На втором месте и первом среди иномарок — Toyota, всего на нашем рынке своих покупателей нашли 53 057 автомобилей этой марки (+4,1%), на третьем Nissan — 26 123 машины (+6,9%), на четвертом Hyundai — 22 344 (+15,3%), и замыкает ведущую пятерку Chevrolet — 20 452 автомобиля (+6,4%).

В этот раз положительная динамика продаж наблюдается у всех брендов, составивших лучшую десятку прошлого месяца. Особо отличилась марка Kia, рост которой составил 20,7%, конечно же благодаря Рио.

Самой популярной моделью на вторичном рынке в августе стал хэтчбек Lada 2114, продажи которого составили 14 019 единиц, что на 2,1% выше прошлогоднего результата. На втором месте Lada 2107, в августе продано 12 435 автомобилей, плюс 0,9% к прошлому месяцу. Третий по списку и первый среди иномарок Ford Focus, автомобилей этой модели было продано 12 027 штук (+3,6%). Далее следуют Lada 2110 — 10 437 штук (-0,2%; единственный результат с отрицательной динамикой!), Lada 2170 — 9548 штук (+12,7%), Toyota Corolla — 9326 штук (+4%), Lada 4x4 — 8134 штуки (+5,6%), Lada 2112 — 7873 штуки (+1,7%), Lada 2115 — 7873 штуки (+3,9%) и Hyundai Solaris — 7391 штука (+34%).

Отметим также, что по итогам восьми месяцев 2017 года рынок легковых автомобилей с пробегом в России составил 3 427 075 единиц, что на 1,6% выше показателя годичной давности.

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей начал восстанавливаться, в августе продажи составили 132 742 автомобиля, на 16,7% больше, чем в прошлом году.

Подержанные автомобили стали дешеветь, наш автор разбирался, на какую скидку могут рассчитывать покупатели.



Фото: Сергей Бертов/ТАСС