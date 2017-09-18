Ох уж эти подушки! На российском рынке отзывают пикапы Toyota Hilux

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало о добровольном отзыве на нашем рынке 323 автомобилей Toyota Hilux. Речь о пикапах, проданных с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г., VIN-коды подлежащих отзыву машин можно найти на сайте Росстандарта.
«Причиной отзыва являются газогенераторы водительских подушек безопасности, не соответствующие спецификации. Существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии», — говорится в материалах ведомства.
Владельцы автомобилей будут уведомлены официальными представителями марки о необходимости заехать к дилеру и произвести необходимые работы. Они могут и самостоятельно определить, участвует ли их транспортное средство в сервисной кампании, сверив VIN-код собственного автомобиля с перечнем. Все работы абсолютно бесплатны для владельцев.
- Многострадальные подушки безопасности Takata также недавно стали причиной отзыва на нашем рынке автомобилей Jeep Wrangler и Chrysler 300.
- Еще раньше смертельно опасные эйрбэги были обнаружены в автомобилях марки Infiniti.
- Какой путь пришлось преодолеть подушкам безопасности, прежде чем их стали массово устанавливать на автомобили? А ведь всего-то лет семьдесят назад маркетологи были даже против упоминания ремней безопасности в описании машины, утверждает автор материала.