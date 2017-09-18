Ох уж эти подушки! На российском рынке отзывают пикапы Toyota Hilux

Вновь подушки безопасности японского производителя Takata становятся причиной отзыва. Они могут сработать некорректно, говорится в материалах Росстандарта.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Toyota > Hilux

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало о добровольном отзыве на нашем рынке 323 автомобилей Toyota Hilux. Речь о пикапах, проданных с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г., VIN-коды подлежащих отзыву машин можно найти на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва являются газогенераторы водительских подушек безопасности, не соответствующие спецификации. Существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии», — говорится в материалах ведомства.

Владельцы автомобилей будут уведомлены официальными представителями марки о необходимости заехать к дилеру и произвести необходимые работы. Они могут и самостоятельно определить, участвует ли их транспортное средство в сервисной кампании, сверив VIN-код собственного автомобиля с перечнем. Все работы абсолютно бесплатны для владельцев.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Hilux

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

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Комментарии (2)

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Про такие машины нужно писать — оборудованные системами условной безопасности Таката. Неизвестно что лучше для здоровья, стоит там Таката или её нет. Упёртости и твердолобости покупателей можно позавидовать — им что в лоб, что по лбу.

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Есть активная, пассивная и условная безопасность.

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