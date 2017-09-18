Ох уж эти подушки! На российском рынке отзывают пикапы Toyota Hilux

Пять главных фактов о щетках стеклоочистителя Пришла осень, а значит, начался горячий период для дворников, причем как тех, кто чистит улицы, так и тех, что чистят стекла. Сегодня мы хотим воздать должное дворникам автомобильным. Вот пять удивительных фактов об этой, казалось бы, банальной детали. Подправить лицо — как правильно вернуть блеск кузову Восстановительная (абразивная) полировка кузова автомобиля заметно освежает его внешний вид и возвращает первоначальный блеск. Однако, как и у любой другой операции, здесь есть нюансы. Неопытность или халатность могут «освежить» кузов до такой степени, что его придется перекрашивать. В такие игры, особенно перед продажей машины, лучше не играть. Новые модели зимних шин Nokian и Nordman — тест ЗР В окрестностях финского заполярного городка Ивало испытываем шины Nokian Hakkapeliitta очередного поколения и новую модель из бюджетной линейки Nordman.