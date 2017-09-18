Уэйн Руни, пойманный пьяным за рулем с любовницей, на 2 года лишен прав

Знаменитый британский футболист, тяжело переживающий закат своей успешной карьеры, был пойман пьяным за рулем автомобиля. Сегодня суд огласил ему приговор.

В августе этого года 31-летний Руни объявил о своем добровольном уходе из сборной Англии, а в июле он после многих лет успешных выступлений за «Манчестер Юнайтед» вернулся в родной клуб «Эвертон», где когда-то начиналась его карьера. Оба события связывают с тем, что футболист в силу возраста потерял форму, и Руни, очевидно, переживает из-за этого большой стресс, который пытается снять традиционными мужскими способами — выпивкой и женщинами.

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В ночь с 31 августа на 1 сентября полиция остановила его за рулем кабриолета Volkswagen Beetle из-за неисправных стоп-сигналов — в ходе проверки выяснилось, что Руни был пьян. Автомобиль этот принадлежит некоей 29-летней продавщице Лоре Симпсон, с которой Руни познакомился накануне во время очередной попойки и решил отправиться к ней домой, чтобы провести бурную ночь. Эти пикантные подробности сообщил британский таблоид Daily Mail. Издание также сообщает, что жена футболиста Колин Руни, родившая ему троих детей, сейчас беременна в четвертый раз.

На суд Руни явился с обручальным кольцом на пальце и заявил, что раскаивается в случившемся, просит прощения у семьи, у болельщиков и у клуба. Судья приговорил его к 100 часам общественных работ и лишил водительских прав на два года. От штрафа Руни решили избавить, так как, по мнению судьи, на столь состоятельного человека он не окажет должного воспитательного эффекта, однако Руни за его неблагопристойное поведение может наказать руководство клуба «Эвертон» и лишить его двухнедельной зарплаты — это порядка 300 тысяч фунтов стерлингов (чуть более 23 млн рублей).

Продавщица Лора теперь, очевидно, кусает локти из-за того, что упустила перспективного любовника, который не только с легкостью оплатил бы замену лампочек в ее стареньком Фольксвагене, но и мог бы запросто купить ей новую машину.

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Фото: Zuma/ТАСС