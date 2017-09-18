Омич распилил Жигули и заявил об угоне, чтобы не платить транспортный налог

Очередной находчивый автовладелец попытался решить свои финансовые проблемы с помощью лжеугона, но отсутствие опыта в таких делах привело его на скамью подсудимых.

Владелец старенького неисправного автомобиля ВАЗ-21061 длительное время не платил транспортный налог, в связи с чем судебные приставы наложили арест на связанные с машиной регистрационные действия — соответственно до уплаты долга законным образом хозяин расстаться с ней не мог. Решить проблему он попытался с помощью обмана — позвонил в дежурную часть отдела полиции №9 УМВД России по городу Омску и заявил, что месяц назад автомобиль у него угнали, пока владелец якобы находился на заработках в другом городе. Слова заявителя подтвердила его близкая родственница.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что за неделю до сообщения об угоне владелец сдал Жигули в пункт приема металлолома на Омской улице. После предъявления ему доказательств утилизации автомобиля заявитель сознался, что никакого угона не было и что он лишь хотел избавиться от задолженности и неисправного автомобиля.

В отношении недобропорядочного автовладельца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», максимально наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

В июле похожая история произошла в Самарской области: там об угоне сданного в утиль старенького компактвэна Daewoo Rezzo заявил иностранный гражданин — таким образом он хотел иметь законное основание не вывозить автомобиль с территории Российской Федерации.

Также в июле саратовский священник сдал в металлолом несколько отданных ему знакомым на хранение автомобилей, а затем сообщил об их угоне.

Фото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС