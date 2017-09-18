Минпромторг предложил финансировать сервисные автоцентры за границей

Российское правительство делает все возможное, чтобы нарастить экспорт отечественной продукции. С очередным предложением господдержки выступил Минпромторг.

Ведомство подготовило программу поддержки российских автопроизводителей при создании сервисных центров за рубежом. Понятно, что финансированием проекта займется Минфин, но там пока это предложение не получали, пишет РБК.

Между тем очередная мера поддержки экспорта вполне своевременная. Ранее директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков уверял, что в этом году поставки за рубеж российской техники могут удвоиться, разумеется, если создать для этого соответствующие условия. Одним из препятствий, на его взгляд, является недостаточно развитая система послепродажного обслуживания. А это в странах, где клиентв привыкли не просто к покупке, а к комфортному владению автомобилем, становится порой непреодолимым препятствием к продвижению недорогой российской техники.

Субсидировать проект собираются в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности», который был принят в прошлом году. Не оглашается, сколько бюджетных денег потребует поддержка сервисных услуг для автомобилей за рубежом, но утверждается, что это поможет экспорту, а также создаст положительный образ российской продукции на внешних рынках, что также важно и для вторичного рынка.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о создании программы субсидирования кредитов для физлиц за рубежом на покупку российских автомобилей. Таким образом правительство пытается перенести программу льготного автокредитования и на зарубежные рынки.

На встрече с премьером Дмитрием Медведевым глава «Базового элемента» Олег Дерипаска заявил, что сейчас в России сложились все условия для мощного экспортного рывка, только государству следует в этом чуть помочь производителям.



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