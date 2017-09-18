«Платон» за месяц собрал с дальнобойщиков 2 млрд рублей

Доходы бюджета от взимания платы с тяжелых грузовиков за проезд по федеральным трассам продолжают расти: за последний месяц от работы системы бюджет пополнился на 2 млрд руб.

За период с 15 августа по 15 сентября 2017 года в системе было зарегистрировано 15 732 транспортных средства, так что теперь плата взимается с 900 234 грузовиков массой свыше 12 тонн. Всего с начала работы система «Платон» собрала в дорожный фонд 32 911 003 014 руб.

В системе «Платон» зарегистрированы перевозчики из 70 стран мира — всего 330 409 компаний. Около 14% приходится на зарубежных грузоперевозчиков. Лидером стал Казахстан (более 27,5 тыс. тяжелых грузовиков), следом идут Белоруссия (26,5 тыс. транспортных средств), замыкает тройку Украина (20,6 тыс. грузовиков).

На сегодняшний день около 88% российского парка тяжелых грузовиков обеспечено специальными бортовыми устройствами, коих выдано 686 555 шт., в системе оформлено 13,9 млн маршрутных карт.

Средства, полученные от работы системы «Платон», были отправлены на финансирование строительства 7 крупных мостов и ремонта 24 аварийных путепроводов, сообщает пресс-служба Минтранса России. В прошлом году на поступившие деньги было отремонтировано около тысячи километров дорог в 40 городах и регионах страны.

Росавтодор выступил против введения скидок в системе «Платон» даже после индексации тарифов в следующем году.

Между тем не далее как в начале сентября на Восточном экономическом форуме глава Минтранса Максим Соколов заявлял, что его ведомство готовит предложения по возможным скидкам для перевозчиков с большими пробегами.

Также напомним, что на встрече с дальнобойщиками, прошедшей весной этого года, Дмитрий Медведев пообещал, что решит вопросы, касающиеся качества трасс, тарифа, ответственности за нарушение ПДД и т.д.

После этого замглавы Минтранса Евгений Дитрих говорил, что ведомство предлагает давать скидку перевозчикам, пробег машин которых составляет от 60 тыс. до 95 тыс. км в год.

Фото: РТ-Инвест Транспортные Системы