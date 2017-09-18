Со дна Байкала достают затонувшие автомобили

МЧС проводит экологическую экспедицию. На сегодняшний день в озере нашли 70 «автоутопленников».

Как говорят местные жители: «Байкал ошибок не прощает!». Подтверждением служат более 215 транспортных средств, которые за 15 лет скопились на дне озера. Среди них автомобили, лодки, самолеты, мотоциклы и даже трактор,

Все 70 автомобилей затонули в зимнее время, когда водители пытаются сократить путь, проехав по заледеневшей поверхности озера. Однако на льду в самых неожиданных местах могут образоваться трещины, и машины внезапно проваливаются под лед. Обычно в такие неприятности попадают местные жители и рыбаки. Люди чаще всего спасаются, а автомобили достать крайне сложно. Для озера затонувшая техника представляет опасность, так как в ней остаются масло и бензин.

Утонувшую технику, как правило, поднимают зимой, когда на толстом льду можно установить подъемники. В межсезонье для того, чтобы извлечь машину со дна Байкала, водолазы закрепляют ее тросом, затем в салон помещают мобильные балласты и накачивают их сжатым воздухом, который подают с корабля. Потом с помощью мощного КАМАЗа вытягивают «утопленника» на берег.

Есть риск, что на российских авторынках вновь появятся автомобили-утопленники, на этот раз из Уфы. Там за несколько часов на город выпала месячная норма осадков, и залитыми оказались автомобили, которые дилеры хранили на открытых стоянках.

В США ураган «Харви» уничтожил миллион машин, которые, скорее всего, официально будут утилизированы. Но вот снятые с них запчасти вполне могут попасть на зарубежные рынки.



Фото: скриншот с YouTube