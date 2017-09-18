В Норвегии призывают отказываться от электромобилей… Их негде заряжать

В стране, благодаря продуманной политике государства, действительно много электротехники. Настолько много, что в последнее время власти столкнулись с реальной проблемой!

Норвегия неслучайно стала лидером по электромобилизации населения: 98% энергии там вырабатывается гидроэлектростанциями, стало быть, эффект для экологии получается бесспорным. Стимулируя продажи, власти выплачивают покупателям таких машин столь серьезные компенсации, что это реально стало выгодным приобретением, к этому добавляются льготы на парковку и т. д. Все это запустило настоящий бум покупки электрокаров в стране.

Ежегодно доля электромобилей среди всех транспортных средств, пополняющих парк страны, составляет до 35%. В Осло и того выше — 40%! В настоящее время в столице Норвегии зарегистрировано 50 тысяч «чистых» электрокаров и 30 тысяч подзаряжаемых гибридных автомобилей, такие данные привел Штюр Портвик из администрации города Осло. И на весь этот автоэлектропарк приходится всего 1300 коммунальных станций подзарядки.

Поэтому Союз электромобилистов Норвегии (есть там такой!) недавно опубликовал рекомендацию воздержаться от «вступления в его члены», если у желающего приобрести электрокар нет возможности заряжать машину дома. Причина банальна: практически все доступные уличные столбики с розетками уже заняты. Там наблюдаются реальные очереди, а учитывая, что заправка электромобилей все же не такая быстрая, как у традиционных автомобилей, проблема будет только усугубляться.

«Мы делаем все возможное, ежегодно увеличивая количество зарядных станций на 26%, но число электрических машин растет намного быстрее», — сетует Штюр Портвик.

  • Между тем Volkswagen планирует к 2030 году оснастить электромоторами весь свой модельный ряд. Речь идет как минимум о 300 моделях входящих в концерн марок Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen.
  • Как мы будем жить в недалеком электромобильно-автопилотном будущем без дизельных и даже бензиновых машин, представил себе наш главный редактор. А ведь уже сейчас понятно, что это в корне изменит мировой автопром, к примеру, только в Германии из-за этого работу могут потерять более 600 тысяч человек!

Благодарю за помощь в подготовке материала Алексея Воробьева-Обухова.

Фото: handelsblatt.com

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Комментарии (7)

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Есть проблемы технологические, а есть — физические. С точки зрения технологии раньше или позже появятся аккумуляторы запасающие энергию на пробег привычных 500+ км. Точно так же, законы физики не запрещают создать такие батареи, которые можно зарядить за пару-тройку минут. А вот что никак невозможно, так это уменьшить саму потребную энергию, реально нужную электромобилю. И никак не изменить тот факт, что быстрая ее закачка неизбежно потребует подведения такой мощности к каждой «розетке», что инфраструктура окажется ничуть не дешевле и не проще, чем обычные АЗС. Провод будет толщиной со шланг, а подвод энергии к ЭАЗС потребует настоящих ЛЭП.

Расходы гигантские... Интересно, а чем они окупятся? За чей счет будет сей банкет?

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Воробьев-Обухов Алексей

Начинать надо с того, что таких генерирующих мощностей нет. А учитывая, что европейцы (кроме Франции) отказываются от мирного атома, и не будет. При том, что уровень электрификации домашнего хозяйства постоянно растёт, а качественного снижения потребления эл. энергии, мягко говоря, уже не предвидится.

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Экой КОНФУЗ для сторонников бьен эттра — НЕ успели приОХОтится к вожделенному электрическому «совершенству» как тут же звучит коронная фраза Шарикова — " В ОЧЕРЕДЬ [у нас не ругаются] дети — в очередь!"...... на один экологически чистый или почти чистый автомобиль в Осло приходится АЖЖжж...... 0,0162 зарядные станции.... впору выдавать талоны на зарядку или крутить напЁрстки на очередность — чЁтные, НечЁтные..... вариантов то много!

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Даже в лучшей стране мира есть свои проблемы.

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0

«В стране, благодаря продуманной политике государства...наблюдаются реальные очереди... (и) проблема будет только усугубляться.»

Да уж, «продуманная» политика!

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Собственно, чего хотели, того и добились.

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Проблемы индейцев с электрическими розетками шерифа не интересуют.

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