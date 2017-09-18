В Норвегии призывают отказываться от электромобилей… Их негде заряжать

В стране, благодаря продуманной политике государства, действительно много электротехники. Настолько много, что в последнее время власти столкнулись с реальной проблемой!

Норвегия неслучайно стала лидером по электромобилизации населения: 98% энергии там вырабатывается гидроэлектростанциями, стало быть, эффект для экологии получается бесспорным. Стимулируя продажи, власти выплачивают покупателям таких машин столь серьезные компенсации, что это реально стало выгодным приобретением, к этому добавляются льготы на парковку и т. д. Все это запустило настоящий бум покупки электрокаров в стране.

Ежегодно доля электромобилей среди всех транспортных средств, пополняющих парк страны, составляет до 35%. В Осло и того выше — 40%! В настоящее время в столице Норвегии зарегистрировано 50 тысяч «чистых» электрокаров и 30 тысяч подзаряжаемых гибридных автомобилей, такие данные привел Штюр Портвик из администрации города Осло. И на весь этот автоэлектропарк приходится всего 1300 коммунальных станций подзарядки.

Поэтому Союз электромобилистов Норвегии (есть там такой!) недавно опубликовал рекомендацию воздержаться от «вступления в его члены», если у желающего приобрести электрокар нет возможности заряжать машину дома. Причина банальна: практически все доступные уличные столбики с розетками уже заняты. Там наблюдаются реальные очереди, а учитывая, что заправка электромобилей все же не такая быстрая, как у традиционных автомобилей, проблема будет только усугубляться.

«Мы делаем все возможное, ежегодно увеличивая количество зарядных станций на 26%, но число электрических машин растет намного быстрее», — сетует Штюр Портвик.

Между тем Volkswagen планирует к 2030 году оснастить электромоторами весь свой модельный ряд. Речь идет как минимум о 300 моделях входящих в концерн марок Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen.

Как мы будем жить в недалеком электромобильно-автопилотном будущем без дизельных и даже бензиновых машин, представил себе наш главный редактор. А ведь уже сейчас понятно, что это в корне изменит мировой автопром, к примеру, только в Германии из-за этого работу могут потерять более 600 тысяч человек!



Благодарю за помощь в подготовке материала Алексея Воробьева-Обухова.

Фото: handelsblatt.com