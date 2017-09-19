Subaru показала рекордный заезд WRX STI в новом видео

Компания Subaru опубликовала видео полного заезда специально подготовленного седана WRX STI по Северной петле Нюрбургринга. Этот круг позволил японской модели стать быстрейшим на трассе в категории «четырехдверные седаны».

Subaru всем знакома по своим многочисленным победам в ралли, а о том, что и в кольце японцам есть чем похвастать знают немногие. Например, гоночный вариант седана WRX STI принимает участие в европейской серии гонок на выносливость и даже стал лучшим в легендарной гонке «24 часа Нюрбургринга» (в своей категории).

В начале этого года японцы поставили перед собой цель поставить рекорд круга на Северной петле Нюрубргринга, трассе длиной более 20 км, одной из самых сложных и интересных в мире. Конечно же, не в абсолютном зачете, ведь гиперкаров у Subaru нет.

Поэтому японцы взяли седан WRX STI и отдали его в руки инженеров из британской Prodrive, которая много лет занимается подготовкой гоночной техники Subaru. Там из седана выкинули все ненужное для рекордного заезда, а мощность 2-литрового турбомотора довели до впечатляющих 600 л.с. Также седан получил новые амортизаторы, пружины, мощные тормоза. И, конечно же, аэродинамический обвес, который не только придал машине очень агрессивный внешний вид, но и заметно оптимизировал воздушные потоки.

В итоге, Нордшляйфе седан, получивший имя Subaru Impreza WRX STI Type RA NBR Special, прошел за 6 минут 57,5 секунды став быстрейшим в категории «четырехдверные седаны». Стоит отметить, что время это всего на полусекунды хуже, чем у гибридного суперкара Porsche 918 Spyder!

Конечно же, купить Subaru Impreza WRX STI Type RA NBR Special нельзя: машина существует в единственном экземпляре. Но в честь рекорда Subaru выпустит ограниченную серию WRX STI Type RA. Седан с 310-сильным турбомотором получил спортивные амортизаторы Bilstein, капот и антикрыло из углепластика.

В октябре Subaru привезет в Россию новое поколение кроссовера XV. Несмотря на обновление, машина сохранит в гамме доступную версию.

Кстати, Subaru XV вошла в список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года — 2018».

Фото, видео: Subaru