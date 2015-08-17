Гаишник с Рублевки сядет на 2 года за взятку

Михаил Чуфряков работал старшим инспектором второго спецполка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по городу Москве. 27 февраля прошлого года он, находясь на посту ДПС на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, остановил автомобиль Audi и предложил водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель от процедуры отказался, и тогда Чуфряков предложил ему за денежное вознаграждение не составлять протокол о данном правонарушении. Полицейский получил от водителя 25 тысяч рублей, передачу взятки зафиксировали оперативные сотрудники, после чего Чуфряков был задержан.
На этой неделе, как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, Одинцовский городской суд вынес по делу Чуфрякова обвинительный приговор по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 250 тысяч рублей. Чуфрякова также лишили звания капитана полиции и права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на срок 2 года 10 месяцев.
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Фото: Александра Мудрац/ТАСС